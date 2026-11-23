Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Trong đó, điểm nhấn là Ngày hội ẩm thực dân gian với chủ đề "Hồn Xưa Vị Cũ", quy tụ 40 gian hàng do các trường học và 19 ấp trên địa bàn xã tham gia thực hiện.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Tân An Hội năm 2026

Thông qua các gian hàng, người dân có dịp trải nghiệm những nét đặc trưng của ẩm thực dân gian, góp phần giới thiệu và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian mang đến không khí vui tươi, sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích cho nhiều lứa tuổi, đặc biệt là học sinh, đồng thời khơi gợi sự gắn kết trong sinh hoạt cộng đồng.

Ngày hội ẩm thực dân gian mang chủ đề “Hồn Xưa Vị Cũ”

Một nội dung đáng chú ý trong chương trình là ra mắt công trình số hóa các di tích, địa chỉ đỏ và công trình tín ngưỡng dân gian trên địa bàn xã. Đây là bước đi cụ thể trong việc ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Công trình số hóa góp phần quảng bá các di tích và địa chỉ đỏ tại địa phương

Công trình hướng đến phục vụ hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, đồng thời giúp người dân và du khách có thêm điều kiện tìm hiểu, tiếp cận các địa điểm mang giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương. Qua đó, hình ảnh quê hương Tân An Hội được giới thiệu rộng rãi hơn đến cộng đồng.

Một nội dung đáng chú ý trong chương trình là ra mắt công trình số hóa các di tích, địa chỉ đỏ và công trình tín ngưỡng dân gian trên địa bàn xã.

Bên cạnh các hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc, Liên hoan Flashmob mở rộng năm 2026 góp thêm sắc màu trẻ trung, năng động cho ngày hội. Đây là sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội giao lưu, tăng cường kết nối giữa các đơn vị, trường học và cộng đồng dân cư.

Chuỗi hoạt động góp phần gắn kết cộng đồng và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Thông qua chuỗi hoạt động, UBND xã Tân An Hội mong muốn Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, nơi mỗi người cùng tham gia trải nghiệm, cảm nhận và thêm tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.



