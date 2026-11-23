Lễ khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt TP. Hồ Chí Minh 2026

Ngày hội được tổ chức hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026). Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự ngày hội tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay được triển khai sôi nổi trên toàn địa bàn, với điểm nhấn là Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Không gian ngày hội giới thiệu những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền

Trong đó, các gian trưng bày được thiết kế theo hình nón lá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa. Song hành với không gian văn hóa sáng tạo là Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt, nơi hội tụ, giao lưu của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, vùng miền và các tầng lớp Nhân dân thành phố; đồng thời giới thiệu giá trị di sản, sản phẩm văn hóa đặc trưng và biểu dương những tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, sự hội tụ giữa văn hóa sáng tạo, hiện đại và văn hóa cộng đồng, nghĩa tình thể hiện hình ảnh TP. Hồ Chí Minh năng động, phát triển nhưng luôn gắn bó với cội nguồn. Văn hóa không chỉ được gìn giữ tại di tích, bảo tàng hay trên sân khấu nghệ thuật mà còn cần hiện diện trong đời sống hằng ngày, qua sự gắn kết, sẻ chia và trách nhiệm giữa con người với con người.

Không gian ngày hội giới thiệu những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền

Ngay sau lễ khai mạc và chương trình trình diễn 3D mapping, các hoạt động tại ngày hội đồng loạt diễn ra. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với hai phần: "Thành phố muôn sắc màu" và "Chung một tấm lòng - Chung một Việt Nam".

Chương trình trình diễn 3D mapping tạo điểm nhấn tại lễ khai mạc

Chương trình mang đến không khí lễ hội đa dạng, kết hợp các sắc màu văn hóa, nghệ thuật, tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách.

Các tiết mục nghệ thuật mang đến không khí sôi nổi cho ngày hội

Ngày hội diễn ra đến hết ngày 24/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và giao lưu. Qua đó, sự kiện góp phần tôn vinh, lan tỏa truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời giới thiệu hình ảnh TP. Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại và nghĩa tình đến người dân, bạn bè quốc tế.