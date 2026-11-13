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Thể thao

Futsal nữ Việt Nam thử sức với các đối thủ quốc tế

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2027 bằng chuỗi trận giao hữu với New Zealand, Nga và Trung Quốc.

Futsal nữ Việt Nam thử sức với các đối thủ quốc tế - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có bàn thắng dẫn trước trong hiệp một trước New Zealand

Hướng đến Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á 2027 tại Ả-rập Xê-út, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam triển khai kế hoạch chuẩn bị thông qua các trận giao hữu quốc tế. Đây là dịp để ban huấn luyện rà soát lực lượng, hướng đến những mục tiêu quan trọng sắp tới.

Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Huỳnh Thị Thanh Khiết, đội tuyển tập trung tập luyện tại CLB Futsal phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 1/11. Trong đợt tập trung này, ban huấn luyện trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ. Vì vậy, các trận đấu với những đối thủ có trình độ và phong cách khác nhau sẽ giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.

Futsal nữ Việt Nam thử sức với các đối thủ quốc tế - Ảnh 2.

Việt Nam thất bại chung cuộc 2-3 trước New Zealand (Ảnh: VFF)

Mở đầu chuỗi giao hữu là trận gặp New Zealand chiều 12/11 tại Nhà thi đấu CLB Futsal phường Chánh Hưng. Trước đối thủ từng góp mặt tại World Cup Futsal nữ 2025, đội tuyển Việt Nam có bàn thắng dẫn trước trong hiệp một nhưng vẫn nhận thất bại chung cuộc 2-3.

Sau trận lượt đi, hai đội sẽ tái đấu vào ngày 14/11. Tiếp đó, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam dự kiến có thêm các trận giao hữu với Nga và Trung Quốc, cũng tại Nhà thi đấu CLB Futsal phường Chánh Hưng.

Chuỗi trận này là cơ hội để các cầu thủ trẻ rèn luyện bản lĩnh, hoàn thiện chuyên môn, hướng đến Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á 2027.

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