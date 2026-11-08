CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Đội tuyển futsal Việt Nam làm quen sân đấu tại Nga, chuẩn bị gặp đối thủ hạng 7 thế giới

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Sau khi đến thành phố Nizhny Novgorod (Nga), đội tuyển futsal Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại nhà thi đấu Meshcherskyi, hướng đến hai trận giao hữu với đội tuyển chủ nhà vào ngày 8 và 10/11. Đây là dịp để thầy trò HLV Diego Giustozzi kiểm nghiệm lực lượng, đặc biệt là các cầu thủ trẻ.

Thích nghi điều kiện thi đấu tại Nga

Sau hành trình di chuyển từ Cộng hòa Kyrgyzstan sang Nga, đội tuyển futsal Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú và bước vào buổi tập đầu tiên tại nhà thi đấu Meshcherskyi. Đây cũng là địa điểm tổ chức hai trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển futsal Nga.

Đội tuyển futsal Việt Nam làm quen sân đấu tại Nga, chuẩn bị gặp đối thủ hạng 7 thế giới - Ảnh 1.

Các tuyển thủ đội tuyển futsal Việt Nam tập luyện tại nhà thi đấu Meshcherskyi, thành phố Nizhny Novgorod, Nga, chuẩn bị cho hai trận giao hữu với đội tuyển chủ nhà (Ảnh: VFF)

Dù thời tiết tại Nizhny Novgorod khá lạnh, thậm chí có thời điểm xuất hiện tuyết rơi, điều kiện bên trong nhà thi đấu vẫn thuận lợi cho quá trình tập luyện. Ban huấn luyện tập trung giúp các cầu thủ làm quen mặt sân, duy trì thể trạng và hoàn thiện những yêu cầu chuyên môn trước khi bước vào thi đấu.

Đội tuyển futsal Việt Nam làm quen sân đấu tại Nga, chuẩn bị gặp đối thủ hạng 7 thế giới - Ảnh 2.

Các cầu thủ futsal Việt Nam khởi động, làm quen mặt sân tại nhà thi đấu Meshcherskyi (Ảnh: VFF.)

Nhà thi đấu Meshcherskyi hiện là sân nhà của CLB futsal MFK Torpedo, đội bóng đang thi đấu tại giải Futsal Super League của Nga. Việc được tập luyện tại chính địa điểm tổ chức trận đấu giúp các tuyển thủ có thêm thời gian thích nghi với môi trường thi đấu.

Ưu tiên trao cơ hội cho cầu thủ trẻ

Đội tuyển futsal Nga hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA, được đánh giá là đối thủ có trình độ chuyên môn cao. Hai cuộc đối đầu sắp tới vì vậy mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị và đánh giá năng lực của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, HLV trưởng Diego Giustozzi không đặt nặng mục tiêu thắng trận. Theo định hướng của ban huấn luyện, thay vì ưu tiên thời lượng thi đấu cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đội tuyển sẽ tạo thêm cơ hội để các gương mặt trẻ được thử sức ở môi trường quốc tế.

Đội tuyển futsal Việt Nam làm quen sân đấu tại Nga, chuẩn bị gặp đối thủ hạng 7 thế giới - Ảnh 3.

HLV Diego Giustozzi trao đổi chuyên môn với các cầu thủ trong buổi tập đầu tiên tại Nga (Ảnh: VFF.)

Nhà cầm quân người Argentina xem đây là bước chuẩn bị cần thiết cho quá trình xây dựng lực lượng kế cận. Những trận đấu với đối thủ mạnh sẽ giúp cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao khả năng xử lý tình huống và từng bước đáp ứng yêu cầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển futsal Việt Nam làm quen sân đấu tại Nga, chuẩn bị gặp đối thủ hạng 7 thế giới - Ảnh 4.

Lịch thi đấu hai trận giao hữu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển Nga, lần lượt diễn ra lúc 20 giờ ngày 8/11 và 23 giờ ngày 10/11/2026 (giờ Việt Nam) (Ảnh: VFF.)

Trước đó, trong chặng tập huấn tại Cộng hòa Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam đã thi đấu hai trận giao hữu với đội chủ nhà, lần lượt nhận thất bại 1-2 và hòa 2-2. Những kết quả này cũng mang lại thêm dữ liệu chuyên môn để ban huấn luyện đánh giá và điều chỉnh lối chơi.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Nga lúc 20 giờ ngày 8/11 và tái đấu lúc 23 giờ ngày 10/11 (giờ Việt Nam). Sau chuyến tập huấn, toàn đội dự kiến trở về nước ngày 11/11, tiếp tục chuẩn bị cho các nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Nguồn: VFF

Tin liên quan

Đội tuyển futsal Việt Nam chia điểm Thái Lan sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở

Đội tuyển futsal Việt Nam chia điểm Thái Lan sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở

Đội tuyển futsal Việt Nam khép lại hành trình tại Giải giao hữu Vô địch châu lục – Thái Lan 2026 bằng trận hòa 3-3 đầy cảm xúc trước đội chủ nhà, qua đó bảo vệ thành công thành tích bất bại.

Đội tuyển futsal Việt Nam hội quân, dự giải giao hữu chất lượng tại Thái Lan

Đội tuyển futsal Việt Nam hội quân, dự giải giao hữu chất lượng tại Thái Lan

Đội tuyển futsal Việt Nam đã chính thức hội quân, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho Continental Futsal Championship 2026, giải giao hữu quốc tế do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) tổ chức, diễn ra từ ngày 1 đến 6/8 tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2 sau 17 ngày lẩn trốn

Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2 sau 17 ngày lẩn trốn

Thời sự 17:34 07/11/2026

Sau 17 ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10.

Nga phóng tên lửa vào Kiev; Ucraina đánh loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga

Nga phóng tên lửa vào Kiev; Ucraina đánh loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga

Thế giới 21:39 07/11/2026

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) giữa Nga và Ucraina tiếp tục diễn biến dữ dội trong đêm 6 và rạng sáng 7/11.

Chính phủ trình chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc và cơ chế đặc thù phát triển du lịch

Chính phủ trình chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc và cơ chế đặc thù phát triển du lịch

Chính trị 13:06 07/11/2026

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/11, Quốc hội nghe đại diện Chính phủ trình bày tờ trình, và cơ quan thẩm tra của Quốc hội báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc.

Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử ở New Zealand

Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử ở New Zealand

Thế giới 21:01 07/11/2026

(HTV) - New Zealand vừa công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong cuộc tổng tuyển cử, cho thấy cục diện cạnh tranh sít sao. Hiện liên minh cánh hữu đang tạm thời nắm lợi thế mong manh để thành lập chính phủ mới.

Xem thêm