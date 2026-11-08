Đội tuyển futsal Việt Nam làm quen sân đấu tại Nga, chuẩn bị gặp đối thủ hạng 7 thế giới

Thích nghi điều kiện thi đấu tại Nga

Sau hành trình di chuyển từ Cộng hòa Kyrgyzstan sang Nga, đội tuyển futsal Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú và bước vào buổi tập đầu tiên tại nhà thi đấu Meshcherskyi. Đây cũng là địa điểm tổ chức hai trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển futsal Nga.

Các tuyển thủ đội tuyển futsal Việt Nam tập luyện tại nhà thi đấu Meshcherskyi, thành phố Nizhny Novgorod, Nga, chuẩn bị cho hai trận giao hữu với đội tuyển chủ nhà (Ảnh: VFF)

Dù thời tiết tại Nizhny Novgorod khá lạnh, thậm chí có thời điểm xuất hiện tuyết rơi, điều kiện bên trong nhà thi đấu vẫn thuận lợi cho quá trình tập luyện. Ban huấn luyện tập trung giúp các cầu thủ làm quen mặt sân, duy trì thể trạng và hoàn thiện những yêu cầu chuyên môn trước khi bước vào thi đấu.

Các cầu thủ futsal Việt Nam khởi động, làm quen mặt sân tại nhà thi đấu Meshcherskyi (Ảnh: VFF.)

Nhà thi đấu Meshcherskyi hiện là sân nhà của CLB futsal MFK Torpedo, đội bóng đang thi đấu tại giải Futsal Super League của Nga. Việc được tập luyện tại chính địa điểm tổ chức trận đấu giúp các tuyển thủ có thêm thời gian thích nghi với môi trường thi đấu.

Ưu tiên trao cơ hội cho cầu thủ trẻ

Đội tuyển futsal Nga hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA, được đánh giá là đối thủ có trình độ chuyên môn cao. Hai cuộc đối đầu sắp tới vì vậy mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị và đánh giá năng lực của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, HLV trưởng Diego Giustozzi không đặt nặng mục tiêu thắng trận. Theo định hướng của ban huấn luyện, thay vì ưu tiên thời lượng thi đấu cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đội tuyển sẽ tạo thêm cơ hội để các gương mặt trẻ được thử sức ở môi trường quốc tế.

HLV Diego Giustozzi trao đổi chuyên môn với các cầu thủ trong buổi tập đầu tiên tại Nga (Ảnh: VFF.)

Nhà cầm quân người Argentina xem đây là bước chuẩn bị cần thiết cho quá trình xây dựng lực lượng kế cận. Những trận đấu với đối thủ mạnh sẽ giúp cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao khả năng xử lý tình huống và từng bước đáp ứng yêu cầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Lịch thi đấu hai trận giao hữu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển Nga, lần lượt diễn ra lúc 20 giờ ngày 8/11 và 23 giờ ngày 10/11/2026 (giờ Việt Nam) (Ảnh: VFF.)

Trước đó, trong chặng tập huấn tại Cộng hòa Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam đã thi đấu hai trận giao hữu với đội chủ nhà, lần lượt nhận thất bại 1-2 và hòa 2-2. Những kết quả này cũng mang lại thêm dữ liệu chuyên môn để ban huấn luyện đánh giá và điều chỉnh lối chơi.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Nga lúc 20 giờ ngày 8/11 và tái đấu lúc 23 giờ ngày 10/11 (giờ Việt Nam). Sau chuyến tập huấn, toàn đội dự kiến trở về nước ngày 11/11, tiếp tục chuẩn bị cho các nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Nguồn: VFF