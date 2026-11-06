Futsal Việt Nam hướng đến mùa giải 2027 (Ảnh: Lao động)

Sáng 5/11, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết mùa giải futsal 2026 và công bố kế hoạch mùa giải 2027 với nhiều định hướng chuyên môn đáng chú ý.

Dấu ấn nổi bật của mùa giải 2026 là cú đúp danh hiệu Vô địch quốc gia và Cúp quốc gia của CLB Thái Sơn Bắc. Kết quả này chấm dứt sự thống trị kéo dài nhiều năm của CLB Thái Sơn Nam.

Năm 2026 cũng đánh dấu 10 năm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đồng hành cùng hệ thống giải futsal trong nước. Thành tích của Thái Sơn Bắc cho thấy khoảng cách trình độ giữa các CLB futsal Việt Nam đang dần được thu hẹp. Chất lượng chuyên môn của các đội bóng cũng từng bước được nâng lên.

Thái Sơn Bắc hoàn tất cú đúp danh hiệu khi đăng quang cả Giải vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia futsal năm 2026 (Ảnh: Lao động)

Trong năm 2027, Ban tổ chức định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn của hệ thống giải quốc nội. Bên cạnh đó, giải đấu sẽ mở rộng cơ hội hội nhập, góp phần đưa hình ảnh futsal Việt Nam đến gần hơn với đấu trường quốc tế.

Theo kế hoạch dự kiến, Giải futsal Vô địch quốc gia 2027 diễn ra từ ngày 20/2 đến 20/6. Cúp quốc gia được tổ chức từ ngày 28/7 đến 8/8. Bên cạnh đó, hệ thống giải còn có sân chơi dành cho sinh viên.

Ở cấp độ quốc tế, đội tuyển futsal Việt Nam dự vòng loại Asian Cup và SEA Games trong tháng 9/2027. Trong khi đó, CLB Thái Sơn Bắc sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Club Championship vào tháng 12.



