Chiều ngày 24/11, môn Fustal sẽ diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Futsal là môn thể thao đòi hỏi tốc độ xử lý bóng, kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp đồng đội. Với không gian thi đấu giới hạn, các đội cần tổ chức tấn công linh hoạt, chuyển đổi trạng thái nhanh và duy trì sự tập trung trong cả khâu phòng ngự lẫn dứt điểm.

Ở cuộc chạm trán này, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp sẽ có cơ hội thể hiện lối chơi, bản lĩnh và sự gắn kết trong đội hình.

Đón xem trực tiếp môn Fustal lúc 15 giờ trên các nền tảng của HTV để theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên.