



Sức mua tăng mạnh, thương mại điện tử dẫn dắt thị trường

Doanh thu tại các hệ thống bán lẻ và sàn thương mại điện tử lớn ở TP. Hồ Chí Minh dự kiến đạt hơn 97.000 tỷ đồng trong quý IV/2026, tăng 38,3% so với cùng kỳ. Cùng với đà tăng trưởng sức mua, hàng chục nghìn doanh nghiệp đang tham gia các chương trình khuyến mại, kích cầu, tạo nên mùa mua sắm sôi động dịp cuối năm.

Theo dự ước của Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, doanh thu quý IV/2026 tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và hai sàn thương mại điện tử lớn trên địa bàn đạt khoảng 97.115 tỷ đồng, tăng 26.870 tỷ đồng, tương đương 38,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Shopee và TikTok Shop ước đạt 67.765 tỷ đồng, tăng 47,8%; hệ thống siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi đạt 21.497 tỷ đồng, tăng 17,3%; nhóm điện máy, điện thoại và công nghệ đạt 7.853 tỷ đồng, tăng 29,1%.

Các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop chiếm thị phần áp đảo trong các giao dịch trực tuyến (Ảnh minh họa: Sở Công Thương)

Riêng tháng 12, doanh thu của các hệ thống được khảo sát dự kiến đạt khoảng 36.208 tỷ đồng, cao nhất trong quý IV. Đáng chú ý, thương mại điện tử đóng góp khoảng 81,6% tổng mức tăng doanh thu của nhóm đơn vị được khảo sát. Diễn biến này cho thấy hoạt động tiêu dùng đang mở rộng trên nhiều kênh, từ mua sắm trực tiếp tại siêu thị, trung tâm thương mại đến đặt hàng trực tuyến, livestream và thanh toán số, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn về sản phẩm, phương thức mua sắm và ưu đãi.

Hàng chục nghìn doanh nghiệp tham gia kích cầu

Cùng với tăng trưởng doanh thu bán lẻ, các hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu cuối năm cũng được mở rộng. Theo Sở Công Thương, trong quý IV/2026 có khoảng 12.800 lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hội chợ, livestream và chương trình khuyến mại. Khoảng 90.000 chương trình giảm giá, tặng quà cùng 61 chương trình khuyến mại may rủi được triển khai.

Hoạt động mua sắm, khuyến mãi thu hút đông đảo người tiêu dùng trong mùa kích cầu cuối năm

Thành phố đồng thời kết nối 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm; 38 hội chợ, triển lãm thương mại và 16 kênh livestream bán hàng. Tổng lượng người tham gia, tiếp cận các hoạt động ước khoảng 7,8 triệu lượt. Doanh thu phát sinh từ các hoạt động kích cầu ước đạt 32.392 tỷ đồng, trong đó các chương trình khuyến mại giảm giá đóng góp khoảng 9.000 tỷ đồng, giao dịch qua các nền tảng thanh toán và thương mại điện tử đạt khoảng 19.859 tỷ đồng.

Những kết quả này cho thấy doanh nghiệp đang chủ động chuẩn bị nguồn hàng, mở rộng kênh phân phối và triển khai nhiều chính sách ưu đãi để đón đầu nhu cầu mua sắm. Đáng chú ý, hiệu quả kích cầu không chỉ dừng lại ở lĩnh vực bán lẻ mà còn lan tỏa đến ăn uống, lưu trú, vận chuyển, vui chơi và các dịch vụ liên quan, tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

TP. Hồ Chí Minh tổ chức mùa mua sắm quy mô lớn với thương hiệu Vibrant HCMC

Để khai thác dư địa thị trường, TP. Hồ Chí Minh triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 với thương hiệu “Vibrant HCMC”, kết nối các hoạt động mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số. Thay vì tổ chức các chương trình khuyến mại riêng lẻ, Thành phố hướng đến liên kết hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp dịch vụ, du lịch, ngân hàng và các nền tảng công nghệ thành một hệ sinh thái tiêu dùng thống nhất.

Trong tháng 12, Sở Công Thương triển khai chiến dịch truyền thông “Shopping Season in Vibrant HCMC”, với lễ kích hoạt tại Công viên Lam Sơn, năm cụm không gian trải nghiệm và hệ thống điểm chạm QR tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, địa điểm công cộng và đầu mối giao thông. Chiến dịch đặt mục tiêu triển khai tối thiểu 10.000 điểm chạm QR và 5.000 điểm chạm ưu đãi tại các điểm bán. Thông qua một mã QR thống nhất, người tiêu dùng có thể tiếp cận thông tin về địa điểm mua sắm, chương trình khuyến mại, ưu đãi thanh toán và các hoạt động trải nghiệm.

Vibrant HCMC hướng đến kết nối các hoạt động thương mại, du lịch, ẩm thực và giải trí thành một mùa mua sắm chung (Ảnh: TL/Báo Chính phủ)

Các chương trình mua sắm còn được kết nối với nhiều sự kiện lớn như Festival OCOP, Vietnam Expo, Giải Marathon, Tuần lễ Du lịch và chuỗi hoạt động chào năm mới 2027. Qua đó, Thành phố kỳ vọng kéo dài thời gian trải nghiệm của người dân, du khách, đồng thời gia tăng mức chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ.

Tiêu dùng nội địa tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Với quy mô kinh tế lớn và hệ thống thương mại, dịch vụ phát triển, TP. Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế khai thác nhu cầu tiêu dùng trong giai đoạn cuối năm. Sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán số và các mô hình bán lẻ hiện đại cũng mở thêm dư địa tăng trưởng cho thị trường.

Việc người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn trong chi tiêu không đồng nghĩa nhu cầu mua sắm suy giảm. Thay vào đó, người dân có xu hướng lựa chọn sản phẩm phù hợp, quan tâm nhiều hơn đến giá cả, chất lượng và các chương trình ưu đãi. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng hóa, tối ưu chi phí và đa dạng hóa phương thức kinh doanh.

Trong bối cảnh Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực dịch vụ 13,84% và phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, thúc đẩy tiêu dùng nội địa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi sức mua được cải thiện, doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh, gia tăng đơn hàng, tạo việc làm và thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan. Hiệu ứng lan tỏa từ tiêu dùng sẽ góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại, du lịch và đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Với những tín hiệu tích cực từ doanh thu bán lẻ, thương mại điện tử và sự tham gia ngày càng rộng của cộng đồng doanh nghiệp, thị trường TP. Hồ Chí Minh đang bước vào cao điểm mua sắm với nhiều kỳ vọng. Các chương trình kích cầu triển khai đồng bộ trong tháng 11, tháng 12 và dịp Tết Nguyên đán được kỳ vọng tiếp tục tạo sức bật cho tiêu dùng, góp phần đưa thương mại - dịch vụ trở thành một trong những động lực quan trọng giúp Thành phố tăng tốc trong những tháng cuối năm.