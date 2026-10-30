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Thể thao

Everton đánh bại Newcastle, hẹn gặp Fleetwood ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Everton giành chiến thắng 3-1 trước Newcastle United để giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup). Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV David Moyes là Fleetwood Town, đội bóng đang gây bất ngờ sau khi loại đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal.

Everton giải quyết trận đấu bằng ba bàn thắng

Trong trận đấu diễn ra ngày 29/10 trên sân Hill Dickinson, Everton nhập cuộc chủ động và tạo được lợi thế trước giờ nghỉ. James Garner mở tỷ số ở phút 34 bằng cú dứt điểm trong vòng cấm. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Hayden Hackney nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp với tiền đạo Thierno Barry.

Everton đánh bại Newcastle, hẹn gặp Fleetwood ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh - Ảnh 1.
Everton đánh bại Newcastle, hẹn gặp Fleetwood ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh - Ảnh 2.
Everton đánh bại Newcastle, hẹn gặp Fleetwood ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh - Ảnh 3.

Everton giành chiến thắng 3-1 trước Newcastle United, qua đó giành vé vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (Ảnh: AP)

Sang hiệp hai, Newcastle tìm cách đẩy cao đội hình nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Phút 69, Barry tận dụng đường chuyền của Kiernan Dewsbury-Hall để ghi bàn thắng thứ ba, giúp Everton nới rộng cách biệt lên 3-0.

Newcastle chỉ có thể rút ngắn tỷ số ở phút 88 nhờ cú đánh đầu của Dan Burn. Bàn thắng đến quá muộn để đội khách thay đổi cục diện, trong khi những phút cuối trận chứng kiến cầu thủ hai đội xảy ra va chạm.

Đáng chú ý, Everton giành chiến thắng mà không có sự phục vụ của Jack Grealish. Tiền vệ chạy cánh này bị loại khỏi danh sách thi đấu vì vi phạm kỷ luật nội bộ, theo thông báo của câu lạc bộ trước trận.

Fleetwood chờ đón thử thách lớn ở tứ kết

Sau khi vượt qua Newcastle, Everton sẽ làm khách trên sân của Fleetwood Town ở vòng tứ kết. Đội bóng đang thi đấu tại giải hạng tư nước Anh trở thành tâm điểm chú ý khi loại Arsenal sau loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.

Kết quả này mở ra cơ hội để Fleetwood tiếp tục hành trình bất ngờ tại giải đấu, đồng thời đặt Everton trước thử thách không thể xem nhẹ. Các trận tứ kết dự kiến diễn ra trong tuần bắt đầu từ ngày 14/12.

Everton đánh bại Newcastle, hẹn gặp Fleetwood ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh - Ảnh 4.

Fleetwood Town tạo bất ngờ khi loại Arsenal, chuẩn bị tiếp đón Everton ở vòng tứ kết (Ảnh: AP)

Ba cặp đấu còn lại gồm Manchester City tiếp đón Bradford City, Liverpool gặp Bournemouth trên sân Anfield và Sunderland làm khách trước Crystal Palace.

Everton chưa từng vô địch Cúp Liên đoàn Anh và đang hướng đến cơ hội tiến sâu tại mùa giải năm nay. Chiến thắng trước Newcastle là bước tiến quan trọng, nhưng chuyến làm khách trước Fleetwood hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra tiếp theo cho tham vọng của đội bóng vùng Merseyside.

Nguồn: AP

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