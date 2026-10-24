CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Bukayo Saka chấn thương, Arsenal lo lắng trước trận gặp Everton

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Bukayo Saka sẽ vắng mặt ở trận Arsenal gặp Everton ngày 24/10 do chấn thương đùi trong trận hòa Bayern Munich tại Champions League. HLV Mikel Arteta cho biết tiền đạo người Anh cần chụp MRI và kiểm tra thêm để xác định mức độ tổn thương, trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc làm gia tăng áp lực thể lực lên các cầu thủ.

Saka chấn thương sau 10 phút thi đấu tại Champions League

Bukayo Saka gặp vấn đề ở đùi trái trong trận Arsenal hòa Bayern Munich 2-2 tại Champions League hôm 21/10. Cầu thủ 25 tuổi phải rời sân ngay phút thứ 10 sau tình huống ngã xuống khi thực hiện đường chuyền, buộc HLV Arteta phải đưa Eberechi Eze vào thay thế.

Theo Reuters, Arteta cho biết Saka sẽ được chụp cộng hưởng từ (MRI) và tham khảo thêm ý kiến chuyên gia. Lượng dịch tích tụ tại vùng chấn thương khiến đội ngũ y tế chưa thể đánh giá chính xác mức độ tổn thương ban đầu.

Bukayo Saka chấn thương, Arsenal lo lắng trước trận gặp Everton - Ảnh 1.
Bukayo Saka chấn thương, Arsenal lo lắng trước trận gặp Everton - Ảnh 2.

Bukayo Saka rời sân sau khi gặp chấn thương trong trận Arsenal hòa Bayern Munich 2-2 tại Champions League ngày 21/10/2026 (Ảnh: Reuters)

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bày tỏ lo ngại khi Saka gặp khó khăn trong việc đi lại và bị hạn chế vận động. Tuy nhiên, Arsenal vẫn cần chờ kết quả kiểm tra để xác định thời gian hồi phục của tuyển thủ Anh.

Việc Saka vắng mặt là tổn thất đáng kể đối với Arsenal, bởi cầu thủ này giữ vai trò quan trọng trong các phương án tấn công của đội bóng thành London. Trước đó, anh từng nghỉ thi đấu trong thời gian dài vì chấn thương gân kheo và phải phẫu thuật vào tháng 12/2024.

Arteta cảnh báo áp lực từ lịch thi đấu dày đặc

Không chỉ lo lắng về tình trạng của Saka, HLV Arteta còn lên tiếng về cường độ thi đấu ngày càng cao của bóng đá chuyên nghiệp. Arsenal phải thi đấu ba trận trong chưa đầy sáu ngày, lần lượt gặp Bayern Munich, Everton và Fleetwood Town tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh.

Theo Arteta, các trận đấu đòi hỏi thể lực và cường độ cao, trong khi khoảng thời gian giữa những lần ra sân ngày càng thu hẹp. Ông kêu gọi các tổ chức quản lý bóng đá quan tâm hơn đến khối lượng thi đấu mà cầu thủ phải đảm nhận.

Bukayo Saka chấn thương, Arsenal lo lắng trước trận gặp Everton - Ảnh 3.

Bukayo Saka là nhân tố quan trọng trên hàng công Arsenal nhưng có thể phải nghỉ thi đấu vì chấn thương

Sau trận hòa Bayern Munich, Arsenal sẽ trở lại Ngoại hạng Anh với cuộc tiếp đón Everton ngày 24/10, trước khi làm khách trên sân Fleetwood Town vào ngày 27/10. Trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc, khả năng xoay tua đội hình và quản lý thể lực sẽ là bài toán quan trọng với Arteta.

Kết quả kiểm tra tiếp theo của Saka sẽ giúp Arsenal xác định phương án nhân sự cho những trận đấu sắp tới, đồng thời làm rõ mức độ ảnh hưởng của chấn thương đối với kế hoạch thi đấu của đội bóng.

Nguồn: Reuters

Tin liên quan

Bayern Munich bất ổn trước đại chiến Arsenal tại Champions League

Bayern Munich bất ổn trước đại chiến Arsenal tại Champions League

(HTV) - Trước cuộc tiếp đón Arsenal ở lượt trận thứ 3 UEFA Champions League, Bayern Munich đối mặt nhiều dấu hỏi về lực lượng khi HLV Vincent Kompany, thủ môn Manuel Neuer và tiền vệ Joshua Kimmich đều có nguy cơ vắng mặt. Những bất ổn này đặt ra thách thức cho đội bóng Đức trước màn so tài được chờ đợi tại Allianz Arena.

Arsenal tổn thất lực lượng trước trận gặp Lille ở UEFA Champions League

Arsenal tổn thất lực lượng trước trận gặp Lille ở UEFA Champions League

(HTV) - Arsenal đối mặt nguy cơ thiếu vắng Piero Hincapie và Martin Zubimendi trong cuộc tiếp đón Lille tại UEFA Champions League, sau khi cả hai gặp vấn đề thể trạng trong buổi thả lỏng sau trận thắng Leeds 2-1 ở Ngoại hạng Anh.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Xã hội 10:23 23/10/2026

Tối 22/10, ông Lê Lưu Dũng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss cho biết, vừa phối hợp các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ và Ban Quản lý Vườn quốc gia khảo sát, đo đạc một hố sụt có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi-Khe Gát.

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Chính trị 10:25 23/10/2026

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, ngày 23/10 Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc

Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc

Show nổi bật 21:00 23/10/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 mang đến câu chuyện của hai bé gái sớm gánh vác những nhọc nhằn của gia đình. Chứng kiến hoàn cảnh của các em, Lâm Vỹ Dạ bật khóc, còn Giang Hồng Ngọc không giấu được sự xót xa.

Messi trải lòng cách chấp nhận thất bại và đón nhận chiến thắng

Thế giới 20:39 23/10/2026

(HTV) - Ngôi sao bóng đá Lionel Messi vừa có buổi trò chuyện cùng hàng trăm học sinh ở thành phố Oviedo, Tây Ban Nha.

Xem thêm