Bukayo Saka chấn thương, Arsenal lo lắng trước trận gặp Everton

Saka chấn thương sau 10 phút thi đấu tại Champions League

Bukayo Saka gặp vấn đề ở đùi trái trong trận Arsenal hòa Bayern Munich 2-2 tại Champions League hôm 21/10. Cầu thủ 25 tuổi phải rời sân ngay phút thứ 10 sau tình huống ngã xuống khi thực hiện đường chuyền, buộc HLV Arteta phải đưa Eberechi Eze vào thay thế.

Theo Reuters, Arteta cho biết Saka sẽ được chụp cộng hưởng từ (MRI) và tham khảo thêm ý kiến chuyên gia. Lượng dịch tích tụ tại vùng chấn thương khiến đội ngũ y tế chưa thể đánh giá chính xác mức độ tổn thương ban đầu.

Bukayo Saka rời sân sau khi gặp chấn thương trong trận Arsenal hòa Bayern Munich 2-2 tại Champions League ngày 21/10/2026 (Ảnh: Reuters)

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bày tỏ lo ngại khi Saka gặp khó khăn trong việc đi lại và bị hạn chế vận động. Tuy nhiên, Arsenal vẫn cần chờ kết quả kiểm tra để xác định thời gian hồi phục của tuyển thủ Anh.

Việc Saka vắng mặt là tổn thất đáng kể đối với Arsenal, bởi cầu thủ này giữ vai trò quan trọng trong các phương án tấn công của đội bóng thành London. Trước đó, anh từng nghỉ thi đấu trong thời gian dài vì chấn thương gân kheo và phải phẫu thuật vào tháng 12/2024.

Arteta cảnh báo áp lực từ lịch thi đấu dày đặc

Không chỉ lo lắng về tình trạng của Saka, HLV Arteta còn lên tiếng về cường độ thi đấu ngày càng cao của bóng đá chuyên nghiệp. Arsenal phải thi đấu ba trận trong chưa đầy sáu ngày, lần lượt gặp Bayern Munich, Everton và Fleetwood Town tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh.

Theo Arteta, các trận đấu đòi hỏi thể lực và cường độ cao, trong khi khoảng thời gian giữa những lần ra sân ngày càng thu hẹp. Ông kêu gọi các tổ chức quản lý bóng đá quan tâm hơn đến khối lượng thi đấu mà cầu thủ phải đảm nhận.

Bukayo Saka là nhân tố quan trọng trên hàng công Arsenal nhưng có thể phải nghỉ thi đấu vì chấn thương

Sau trận hòa Bayern Munich, Arsenal sẽ trở lại Ngoại hạng Anh với cuộc tiếp đón Everton ngày 24/10, trước khi làm khách trên sân Fleetwood Town vào ngày 27/10. Trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc, khả năng xoay tua đội hình và quản lý thể lực sẽ là bài toán quan trọng với Arteta.

Kết quả kiểm tra tiếp theo của Saka sẽ giúp Arsenal xác định phương án nhân sự cho những trận đấu sắp tới, đồng thời làm rõ mức độ ảnh hưởng của chấn thương đối với kế hoạch thi đấu của đội bóng.

Nguồn: Reuters