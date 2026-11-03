CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Everton đánh bại Newcastle 1-0 tại vòng 9 Ngoại hạng Anh

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Thierno Barry đã giúp Everton đánh bại Newcastle 1-0 tại vòng 9 Ngoại hạng Anh. Kết quả này giúp đội khách hoàn tất cú đúp chiến thắng trước đối thủ chỉ trong bốn ngày, qua đó vươn lên hạng 7 trên bảng xếp hạng.

Everton đánh bại Newcastle nhờ màn bắt bóng lỗi của thủ môn Lukáš Horníček  

Bước ngoặt của trận đấu trên sân St. James’ Park diễn ra ở phút 49. Từ cú dứt điểm của Tyrique George, thủ môn Lukáš Horníček bên phía Newcastle bắt bóng lỗi, để bóng lọt qua người. Tiền đạo Thierno Barry lập tức chớp thời cơ đệm bóng vào lưới trống ở cự ly gần một mét, giúp Everton ghi bàn.

Everton đánh bại Newcastle 1-0 tại vòng 9 Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 49 (Ảnh: AP)

Trước trận thắng 1-0 này, Everton từng vượt qua chính Newcastle với tỷ số 3-1 tại Carabao Cup vào thứ Năm tuần trước. Ngược lại, đội chủ nhà trải qua một ngày thi đấu bế tắc và phải tới phút 85 mới có cú sút trúng đích đầu tiên. 

Khó khăn chồng chất với Newcastle ở thời gian bù giờ của hiệp hai khi cầu thủ vào sân thay người Jacob Ramsey nhận liên tiếp hai thẻ vàng chỉ trong hai phút. Ở tình huống dẫn đến thẻ vàng thứ hai, Ramsey đã đạp gầm giày vào mắt cá chân của tiền vệ Harrison Armstrong bên phía Everton, đây là lỗi vi phạm có tính chất nghiêm trọng tương đương một tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Với thất bại lần thứ tư trong năm trận gần nhất trên mọi đấu trường, Newcastle đã rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng gồm 20 đội. Trong khi đó, sau hai trận thua liên tiếp trước Chelsea và Arsenal, chiến thắng này giúp Everton vươn lên vị trí thứ 7 sau 9 vòng đấu. Đây là khởi đầu tích cực đối với đội bóng Everton.

Everton đánh bại Newcastle dù vắng Jack Grealish

Đánh giá về trận đấu, trung vệ James Tarkowski của Everton chia sẻ đây có lẽ là trận đấu tốt nhất của toàn đội kể từ đầu mùa giải.

Everton đánh bại Newcastle 1-0 tại vòng 9 Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Trung vệ James Tarkowski của Everton (bên trái) chia sẻ đây là trận đấu tốt nhất của toàn đội kể từ đầu mùa giải (Ảnh: AP)

Đáng chú ý, Everton đánh bại Newcastle trong bối cảnh không có sự góp mặt của Jack Grealish ở trận thứ ba liên tiếp. Hiện tại, Jack Grealish đã bị gạch tên khỏi đội hình trong chiến thắng tại Cúp Liên đoàn Anh vào tuần trước vì lý do kỷ luật, đồng thời, anh cũng không thể cùng đội đến vùng Đông Bắc nước Anh vào thứ Hai.

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, Thierno Barry đang trở thành điểm tựa trên hàng công của Everton. Tiền đạo này vừa ghi bàn thắng thứ tư tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Everton đã bán Beto trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đội bóng cũng không thể hoàn tất thương vụ chiêu mộ chân sút người Mỹ Folarin Balogun vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Vì vậy, Barry hiện là tiền đạo cắm duy nhất trong đội hình.

Nguồn tin: AP 

Tin liên quan

Everton đánh bại Newcastle, hẹn gặp Fleetwood ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh

Everton đánh bại Newcastle, hẹn gặp Fleetwood ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh

(HTV) - Everton giành chiến thắng 3-1 trước Newcastle United để giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup). Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV David Moyes là Fleetwood Town, đội bóng đang gây bất ngờ sau khi loại đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal.

Bukayo Saka chấn thương, Arsenal lo lắng trước trận gặp Everton

Bukayo Saka chấn thương, Arsenal lo lắng trước trận gặp Everton

(HTV) - Bukayo Saka sẽ vắng mặt ở trận Arsenal gặp Everton ngày 24/10 do chấn thương đùi trong trận hòa Bayern Munich tại Champions League. HLV Mikel Arteta cho biết tiền đạo người Anh cần chụp MRI và kiểm tra thêm để xác định mức độ tổn thương, trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc làm gia tăng áp lực thể lực lên các cầu thủ.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Văn hóa - Giải trí 13:30 02/11/2026

(HTV) - Thịnh điển W 2026 diễn ra tối 1/11 tại Macau (Trung Quốc), quy tụ hơn 30 nghệ sĩ Hoa ngữ. Sự kiện gây chú ý với thảm đỏ kết hợp trình diễn âm nhạc, cùng những tạo hình nổi bật của Lưu Diệc Phi, Ngô Lỗi, Hề Mộng Dao và Âu Dương Na Na.

Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt

Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt

Show nổi bật 15:28 02/11/2026

(HTV) - Trong khi thế hệ trước xem việc sở hữu nhà là nền tảng để ổn định cuộc sống, nhiều người trẻ ngày nay lại ưu tiên sự linh hoạt và trải nghiệm. Tập 54 Bản lĩnh đối mặt mang đến góc nhìn về sự khác biệt trong tư duy an cư, qua phần phân tích của TS. Tô Nhi A.

Sử thi Ramayana: Huyền thoại Ấn Độ lên màn ảnh rộng

Sử thi Ramayana: Huyền thoại Ấn Độ lên màn ảnh rộng

Văn hóa - Giải trí 14:30 02/11/2026

(HTV) - Khai thác một trong những thiên sử thi nổi tiếng của văn hóa Ấn Độ, Sử thi Ramayana đưa khán giả bước vào thế giới của hoàng tử Rama, nàng Sita và cuộc đối đầu với quỷ vương Ravana. Với thời lượng 195 phút, tác phẩm kết hợp các yếu tố phiêu lưu, hành động và giả tưởng, dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam ngày 6/11/2026.

Lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Thời sự 17:49 02/11/2026

(HTV) - Sáng 2/11, lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao niên tại một số địa phương, ghi nhận quá trình phấn đấu và đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng.

Xem thêm