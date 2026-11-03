Everton đánh bại Newcastle 1-0 tại vòng 9 Ngoại hạng Anh

Everton đánh bại Newcastle nhờ màn bắt bóng lỗi của thủ môn Lukáš Horníček

Bước ngoặt của trận đấu trên sân St. James’ Park diễn ra ở phút 49. Từ cú dứt điểm của Tyrique George, thủ môn Lukáš Horníček bên phía Newcastle bắt bóng lỗi, để bóng lọt qua người. Tiền đạo Thierno Barry lập tức chớp thời cơ đệm bóng vào lưới trống ở cự ly gần một mét, giúp Everton ghi bàn.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 49 (Ảnh: AP)

Trước trận thắng 1-0 này, Everton từng vượt qua chính Newcastle với tỷ số 3-1 tại Carabao Cup vào thứ Năm tuần trước. Ngược lại, đội chủ nhà trải qua một ngày thi đấu bế tắc và phải tới phút 85 mới có cú sút trúng đích đầu tiên.

Khó khăn chồng chất với Newcastle ở thời gian bù giờ của hiệp hai khi cầu thủ vào sân thay người Jacob Ramsey nhận liên tiếp hai thẻ vàng chỉ trong hai phút. Ở tình huống dẫn đến thẻ vàng thứ hai, Ramsey đã đạp gầm giày vào mắt cá chân của tiền vệ Harrison Armstrong bên phía Everton, đây là lỗi vi phạm có tính chất nghiêm trọng tương đương một tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Với thất bại lần thứ tư trong năm trận gần nhất trên mọi đấu trường, Newcastle đã rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng gồm 20 đội. Trong khi đó, sau hai trận thua liên tiếp trước Chelsea và Arsenal, chiến thắng này giúp Everton vươn lên vị trí thứ 7 sau 9 vòng đấu. Đây là khởi đầu tích cực đối với đội bóng Everton.

Everton đánh bại Newcastle dù vắng Jack Grealish

Đánh giá về trận đấu, trung vệ James Tarkowski của Everton chia sẻ đây có lẽ là trận đấu tốt nhất của toàn đội kể từ đầu mùa giải.

Trung vệ James Tarkowski của Everton (bên trái) chia sẻ đây là trận đấu tốt nhất của toàn đội kể từ đầu mùa giải (Ảnh: AP)



Đáng chú ý, Everton đánh bại Newcastle trong bối cảnh không có sự góp mặt của Jack Grealish ở trận thứ ba liên tiếp. Hiện tại, Jack Grealish đã bị gạch tên khỏi đội hình trong chiến thắng tại Cúp Liên đoàn Anh vào tuần trước vì lý do kỷ luật, đồng thời, anh cũng không thể cùng đội đến vùng Đông Bắc nước Anh vào thứ Hai.

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, Thierno Barry đang trở thành điểm tựa trên hàng công của Everton. Tiền đạo này vừa ghi bàn thắng thứ tư tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Everton đã bán Beto trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đội bóng cũng không thể hoàn tất thương vụ chiêu mộ chân sút người Mỹ Folarin Balogun vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Vì vậy, Barry hiện là tiền đạo cắm duy nhất trong đội hình.

Nguồn tin: AP