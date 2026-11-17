ENHYPEN tri ân người hâm mộ nh ân dịp kỷ niệm phát hành đĩa đơn mới

Ngày 17/11, công ty quản lý Belift Lab thông báo ENHYPEN sẽ ghi hình chương trình đặc biệt mang tên "Special Show: Midnight Love Song". Buổi ghi hình diễn ra tại hội trường công cộng MBC Sangam vào ngày 25/11. Chương trình dự kiến phát sóng trên kênh MBC-TV lúc 23 giờ 35 phút ngày 6/12 (theo giờ Hàn Quốc).

Nhóm nhạc K-pop ENHYPEN sẽ ghi hình chương trình riêng dành tặng người hâm mộ trên đài MBC (Ảnh: Dispatch)

Đây là đêm nhạc dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ ENGENE với các bản tình ca trong sự nghiệp của nhóm. Đặc biệt, danh sách bài hát biểu diễn trên sân khấu đều do chính người hâm mộ bình chọn từ trước.

Thay vì tập trung thể hiện vũ đạo, các thành viên sẽ tập trung truyền tải cảm xúc qua giọng hát. Đoạn giới thiệu chương trình mang bối cảnh mùa đông lãng mạn cũng đã được hé lộ vào ngày 16/11.

Thành tích ấn tượng của ENHYPEN

Chương trình diễn ra trong bối cảnh nhóm chuẩn bị phát hành đĩa đơn ngoại truyện "THE SIN : PARALLEL WORLD". Trước đó, vào ngày 13/11, nhóm đã phát hành MV cho ca khúc chủ đề "I Want You".

Nhóm nhạc K-pop ENHYPEN sẽ ghi hình chương trình riêng dành tặng người hâm mộ trên đài MBC (Ảnh: Dispatch)

Sản phẩm nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng video âm nhạc hằng ngày trên Spotify toàn cầu ngày 16/11. Đồng thời, MV cũng lọt nhóm đầu bảng Âm nhạc thịnh hành của YouTube tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dự án bao gồm ba bài hát là ca khúc chủ đề "I Want You", "Don't Stop" và "I Love You Season". Phiên bản nhạc số sẽ ra mắt lúc 14 giờ ngày 20/11, còn album vật lý lên kệ vào trưa 23/11.

Nguồn tin: Dispatch