BIGBANG kết hợp cùng khủng long Dooly tại MAMA Awards 2026

MAMA Awards 2026 kết nối nhiều thế hệ âm nhạc

Tại buổi họp báo ngày 29/10 ở Seoul (Hàn Quốc), ban tổ chức MAMA Awards 2026 công bố chủ đề A MUSIC INTERSTELLAR, hướng đến việc phá vỡ ranh giới giữa thời gian và không gian, trí tưởng tượng và thực tại. Sự kiện do CJ ENM tổ chức, với sự tham gia của đại diện các bộ phận nội dung âm nhạc, kinh doanh Mnet và tổ chức hội nghị.

Ban tổ chức MAMA Awards 2026 công bố chủ đề A MUSIC INTERSTELLAR tại buổi họp báo mới đây (Ảnh: CJ ENM)

Theo ông Shin Hyung-kwan, Trưởng bộ phận Kinh doanh Nội dung Âm nhạc của CJ ENM, giá trị của âm nhạc vượt qua giới hạn thời gian và không gian. Ban tổ chức mong muốn mang đến trải nghiệm kết hợp văn hóa và công nghệ, đồng thời mở ra những cách thưởng thức âm nhạc mới.

Nhóm nhạc Panic xác nhận sẽ trở lại MAMA Awards 2026 (Ảnh: CJ ENM)

Một trong những điểm nhấn là sự trở lại của Panic, bộ đôi nam ra mắt năm 1995, cùng các nghệ sĩ trẻ thuộc nhiều nhóm nhạc K-pop. Martin và Sunghyun của Cortis, Wooz, Kim Tae-rae của Zero Base One, Woochan của All Day Project và Yuha của Hearts to Hearts sẽ tham gia sân khấu kết hợp này.

BIGBANG cũng sẽ kết hợp cùng khủng long Dooly tại sự kiện (Ảnh: CJ ENM)

Đáng chú ý, BIGBANG sẽ xuất hiện cùng Dooly – nhân vật khủng long nổi tiếng của hoạt hình Hàn Quốc. Trong dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động của BIGBANG, màn kết hợp giữa nhóm nhạc và nhân vật hoạt hình gắn với ký ức của nhiều thế hệ được kỳ vọng tạo nên cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa văn hóa đại chúng xưa và nay.

MAMA Awards 2026 cũng kết nối K-pop với nghệ thuật đương đại thông qua sự tham gia của nghệ sĩ Lee Bae, người được biết đến với các tác phẩm sử dụng than. Theo ban tổ chức, sự kết hợp này đặt ra góc nhìn về giá trị sáng tạo của con người trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Một sân khấu khác sẽ kết nối ENHYPEN với bộ phim Dune: Part Three, đưa câu chuyện ma cà rồng đặc trưng của nhóm vào không gian vũ trụ rộng lớn của tác phẩm điện ảnh.

MAMA Awards 2026: Mở rộng trải nghiệm với công nghệ và lễ hội dành cho người hâm mộ

Bên cạnh các sân khấu biểu diễn, MAMA Awards 2026 giới thiệu hình thức đại sứ chính thức, với diễn viên Park Bo-gum là gương mặt đầu tiên. Anh sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chuyện, kết nối hai phần của chương trình trong hai ngày thành một mạch nội dung thống nhất.

Park Bo-gum đảm nhận vai trò người dẫn chuyện của chương trình (Ảnh: CJ ENM)

Lần đầu tiên trong lịch sử MAMA, lễ hội dành cho người hâm mộ mang tên MAMA Fan Festa sẽ được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản, từ ngày 9/11. Nhiều địa điểm như HEP Five, Dotonbori, quảng trường ga Namba và đường Midosuji sẽ trở thành không gian trải nghiệm âm nhạc.

Người hâm mộ có thể thưởng thức âm nhạc của các nghệ sĩ được đề cử tại vòng quay HEP Five, gặp gỡ nghệ sĩ qua video, xem hình ảnh hậu trường và tham gia trải nghiệm thảm đỏ. Theo đại diện ban tổ chức, mục tiêu là để người hâm mộ không chỉ theo dõi lễ trao giải mà còn trực tiếp hòa mình vào không khí lễ hội trên khắp thành phố.

Công nghệ là một trong những điểm nhấn của MAMA năm nay (Ảnh: CJ ENM)

Công nghệ cũng là một phần trong kế hoạch năm nay. Ban tổ chức đang chuẩn bị sân khấu mới với Google Gemini, hướng đến trải nghiệm kết nối khán giả tại địa điểm tổ chức với người xem trên toàn thế giới.

MAMA Awards 2026 hội tụ nhiều ngôi sao của xứ sở kim chi (Ảnh: CJ ENM)

MAMA Awards đã đồng hành cùng sự phát triển của K-pop trong 27 năm, từ một lễ trao giải âm nhạc trong nước đến sự kiện có quy mô quốc tế. Đại diện CJ ENM cho biết chương trình sẽ tiếp tục theo đuổi những thử nghiệm mới, dù quá trình đổi mới luôn đi kèm những thách thức.

MAMA Awards 2026 sẽ diễn ra tại Kyocera Dome Osaka vào ngày 20 và 21/11, được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu thông qua các nền tảng kỹ thuật số lớn, trong đó có Mnet Plus.

Danh sách nghệ sĩ biểu diễn dự kiến gồm BIGBANG, All Day Project, Alpha Drive One, Baby Monster, CL, ENHYPEN, Hearts to Hearts, ILLIT, INI, Long Shot, Modisay, NCT Wish, ReeSenne, TREASURE, N-Team, Cortis, Hwasa, IVE, Izna, KiiiKiii, KoiKiz, LE SSERAFIM, Nayeon, WOODZ và Zero Base One cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều khách mời trao giải, trong đó có Kim Yeon-kyung, Kim Yoo-jung, Kim Hye-soo, Monica, Moon Sang-min, Michieda Shunsuke, Yoo In-na, Lee Da-hee, Lee Junho, Jang Keun-suk, Jo Yu-ri và Hwang Min-hyun.

Nguồn tin: Kim So-jung / Dispatch