Nhóm dẫn đầu giữ nhịp ở âm nhạc và bứt phá nhân tố mới tại sân khấu

Ở lĩnh vực âm nhạc, cục diện bảng xếp hạng tạm thời duy trì sự ổn định khi Tăng Phúc, Hà An Huy, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam và Jack (J97) tiếp tục giữ vững Top 5 Nam ca sĩ được yêu thích nhất. Ở bảng nữ, Phương Mỹ Chi cùng Ái Phương vẫn nắm giữ hai vị trí dẫn đầu đầy thuyết phục.

Các nghệ sĩ âm nhạc góp mặt trong đường đua đề cử giải thưởng

Ngược lại, mảng sân khấu lại chứng kiến màn chào sân ấn tượng của các nghệ sĩ thực lực. Diễn viên Hồng Ánh lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất nhờ vai diễn trong vở Dưới Bóng Giai Nhân, trong khi Quốc Thịnh cũng gia nhập đường đua Nam diễn viên sân khấu qua vở Ngày Xửa Ngày Xưa 36: Hậu Duệ Thần Mặt Trời, tạo nên sức hút mới mẻ cho giải thưởng.

Các nghệ sĩ hóa thân đầy nội lực trên sân khấu, tạo điểm nhấn cho đường đua hạng mục diễn viên sân khấu

Điện ảnh - truyền hình mở rộng quy mô, kịch tính chặng nước rút

Trên đường đua điện ảnh - truyền hình, Ninh Dương Lan Ngọc và Võ Điền Gia Huy tiếp tục bảo toàn ngôi đầu bảng ở hai hạng mục Nữ và Nam diễn viên được yêu thích nhất. Đáng chú ý, hạng mục Phim điện ảnh được yêu thích nhất tuần này mở rộng quy mô từ 5 lên 6 tác phẩm tranh tài với sự góp mặt của tân binh Bò Sữa Bay ở vị trí thứ 6, còn bộ phim Trại Buôn Người vẫn vững vàng giữ vị trí dẫn đầu từ tuần trước.

Cảnh phim từ các tác phẩm điện ảnh góp mặt trong hạng mục tranh tài

Theo ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Trưởng Ban Tổ chức, Tổng Đạo diễn Giải Mai Vàng lần thứ 32, lượng phiếu bầu tăng mạnh trong tuần qua đã làm thay đổi rõ rệt nhiều thứ hạng, thậm chí khoảng cách giữa các vị trí chỉ chênh lệch vài chục hoặc vài phiếu. Vòng đề cử sẽ tiếp tục mở cổng tại website giaimaivang.com.vn đến hết ngày 25/11/2026, hứa hẹn tạo nên những cú lội ngược dòng ngoạn mục trong Top 5 ở những ngày cuối cùng.



