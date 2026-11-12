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Sức khỏe

Đưa thiên nhiên vào bệnh viện, chăm sóc sức khỏe toàn diện

TRUNG HẬU, KHÁNH TOÀN
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(HTV) - Mảng xanh bệnh viện không chỉ cải thiện cảnh quan mà còn tạo không gian thư giãn, hỗ trợ phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người bệnh, đồng thời giúp đội ngũ y tế giảm áp lực công việc.

Mảng xanh bệnh viện góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện

Đưa thiên nhiên vào bệnh viện, chăm sóc sức khỏe toàn diện - Ảnh 1.

Phát triển mảng xanh bệnh viện từ những khoảng trống trên sân thượng giúp mang thiên nhiên đến gần hơn với không gian điều trị

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng thu hẹp không gian tự nhiên, việc phát triển cây xanh trong khuôn viên bệnh viện đang trở thành một giải pháp đáng chú ý nhằm cải thiện môi trường khám, chữa bệnh. Không chỉ mang lại cảnh quan thoáng đãng, những khu vườn còn tạo không gian thư giãn, góp phần chăm sóc sức khỏe tinh thần và hỗ trợ quá trình phục hồi của người bệnh.

Việc tiếp xúc với không gian xanh được đề cập trong các nghiên cứu y khoa như một yếu tố có khả năng hỗ trợ giảm căng thẳng, lo âu và huyết áp. Đối với người bệnh phải điều trị dài ngày, những khoảng xanh trong bệnh viện còn mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, giúp tinh thần thoải mái hơn.

Tôi bị tai biến và phải điều trị tại đây 8 tháng, chính khu vườn trong lành này là liều thuốc tinh thần quý giá của tôi.
Anh Lê Hoàng Phát - Phường Phú Định, TP. Hồ Chí Minh

Không gian xanh hỗ trợ thư giãn và phục hồi chức năng

Đưa thiên nhiên vào bệnh viện, chăm sóc sức khỏe toàn diện - Ảnh 2.
Đưa thiên nhiên vào bệnh viện, chăm sóc sức khỏe toàn diện - Ảnh 3.

Không gian xanh không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn đóng vai trò là nơi thư giãn, hỗ trợ hoạt động vận động và phục hồi chức năng cho người bệnh

Không chỉ người bệnh, những người thường xuyên học tập và làm việc tại bệnh viện cũng có nhu cầu tìm kiếm không gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Những khu vườn xanh trở thành nơi để thư giãn, hít thở không khí trong lành sau những giờ làm việc và học tập.

Ở góc độ chuyên môn, không gian xanh trong bệnh viện còn có thể được tận dụng phục vụ hoạt động vận động và phục hồi chức năng. Theo bác sĩ Phan Minh Tuấn, Khoa Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh, những khu vườn trong khuôn viên bệnh viện là nơi vận động lý tưởng, đồng thời cung cấp không khí trong lành cho bệnh nhân cao tuổi.

Đây cũng là một khía cạnh cho thấy giá trị của mảng xanh không dừng lại ở việc cải thiện cảnh quan mà còn gắn với hoạt động chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Phát triển mảng xanh bệnh viện từ những khoảng trống

Đưa thiên nhiên vào bệnh viện, chăm sóc sức khỏe toàn diện - Ảnh 4.

Sự hiện diện của những khóm hoa rực rỡ sắc màu góp phần xua tan căng thẳng, mang lại cảm giác bình an

Để nhân rộng mô hình không gian xanh, các bệnh viện có thể tận dụng và tối ưu hóa những khu vực sẵn có như sân thượng, hành lang, ban công hay sảnh chờ để bố trí cây xanh, vườn hoa và tiểu cảnh.

Bên cạnh lợi ích đối với người bệnh, những khoảng xanh còn tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ có thời gian nghỉ ngơi, giảm áp lực từ môi trường làm việc cường độ cao và tái tạo năng lượng.

Phát triển mảng xanh vì vậy không đơn thuần là đầu tư cho cảnh quan mà còn là một hướng tiếp cận trong nâng cao chất lượng môi trường y tế. Khi thiên nhiên được đưa gần hơn với không gian điều trị, bệnh viện không chỉ là nơi chăm sóc thể chất mà còn có thể trở thành môi trường hỗ trợ tinh thần, mang lại cảm giác bình an cho người bệnh.

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