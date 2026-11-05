Cứu sống kịp thời bệnh nhân xuất huyết não tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Một bệnh nhân xuất huyết não trong tình trạng nguy kịch vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh phẫu thuật cấp cứu kịp thời. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, điều trị.