Cứu sống kịp thời bệnh nhân xuất huyết não tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân xuất huyết não
Nam bệnh nhân ngụ tại xã Long Điền nhập viện trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người bên trái. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị xuất huyết não, cần phẫu thuật cấp cứu.
Trước đề nghị chuyển viện của gia đình, các bác sĩ đã giải thích tình trạng nguy kịch, cảnh báo nguy cơ bệnh diễn tiến nặng, mất cơ hội phẫu thuật hoặc tử vong trên đường chuyển viện. Đồng thời, bệnh viện liên hệ với bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy để phối hợp tư vấn. Sau đó, gia đình đồng ý cho bệnh nhân phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.
Ê-kíp bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được theo dõi và điều trị.