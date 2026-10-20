CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Sức khỏe

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đồng hành cùng phụ nữ mang thai: "Khỏe thể chất, an tâm tinh thần"

CẨM PHƯƠNG, HỒ ĐỨC, KIM NGỌC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Nhân dịp 20/10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức chương trình "Cùng Vững Bước" số 8 với chủ đề "Hẹn con ngày hạnh phúc". Qua phát biểu của chuyên gia y tế và trải nghiệm thai phụ, sự kiện mang lại kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện trước khi đón con chào đời.

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tổ chức chương trình "Cùng Vững Bước" số 8 với chủ đề "Hẹn con ngày hạnh phúc". Sự kiện tạo nên một không gian giao lưu, chia sẻ ấm áp, trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe toàn diện cho đông đảo phụ nữ mang thai, sản phụ cùng gia đình.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đồng hành cùng phụ nữ mang thai: "Khỏe thể chất, an tâm tinh thần" - Ảnh 1.

TS.BS Bùi Chí Thương - Trưởng Khối Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe tâm thần và thể chất cho sản phụ

"Giải tỏa nỗi lo tinh thần để sẵn sàng đón con chào đời"

Trực tiếp tham gia các hoạt động tập yoga và nghe tư vấn tâm lý tại chương trình, nhiều chị em mang thai bày tỏ sự bớt bới áp lực trong lần đầu hoặc những giai đoạn quan trọng của thai kỳ.

Chị Quảng Mỹ Tiên - Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tôi đặc biệt quan tâm đến sức khỏe mẹ và bé sau sinh, nhất là sức khỏe tinh thần. Sau chương trình này, tôi đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm thực tế để chuẩn bị tâm lý tốt nhất đón bé chào đời".

"Giúp người phụ nữ khỏe thể chất, an tâm và vui vẻ về tinh thần"

Chia sẻ về định hướng chuyên môn và sứ mệnh đồng hành cùng các sản phụ, Tiến sĩ - Bác sĩ Bùi Chí Thương — Trưởng Khối Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định — khẳng định việc chăm sóc thai phụ không chỉ dừng lại ở các chỉ số y khoa.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đồng hành cùng phụ nữ mang thai: "Khỏe thể chất, an tâm tinh thần" - Ảnh 2.

Các thai phụ cùng y bác sĩ hăng hái thực hiện các bài tập yoga vận động nhẹ nhàng giúp thư giãn thể chất và tinh thần

TS-BS Bùi Chí Thương nhấn mạnh: "Bệnh viện muốn giúp cho người phụ nữ khi mang thai thứ nhất là khỏe về mặt thể chất, thứ hai là tốt về mặt tinh thần. Về thể chất, thai phụ đến bệnh viện để bác sĩ sản khoa chăm sóc sức khỏe một cách an toàn và đầy đủ. Nhưng điều quan trọng không kém là bác sĩ phải luôn luôn tư vấn cặn kẽ, đưa ra những lời khuyên hữu ích để thai phụ an tâm, vui vẻ".

Món quà âm nhạc và điểm tựa vững chắc từ gia đình

Bên cạnh sự tham vấn y khoa, chương trình còn mang đến những phút giây thư giãn sâu lắng qua các tiết mục văn nghệ giao lưu.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đồng hành cùng phụ nữ mang thai: "Khỏe thể chất, an tâm tinh thần" - Ảnh 3.

Ca sĩ Như Quỳnh mang món quà âm nhạc gửi tặng các thai phụ và người thân nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ca sĩ Như Quỳnh trải lòng tại sự kiện rằng việc mang đến những món quà âm nhạc gửi tặng mọi người với hy vọng sẽ giúp chị em có những giây phút thư giãn, thoải mái. Chị còn gửi lời chúc cho các chị em luôn năng lượng, yêu đời và sẽ mãi là những bông hoa đẹp nhất của xã hội. Chương trình khép lại cùng thông điệp ý nghĩa: Bên cạnh sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ y tế, sự quan tâm, thấu hiểu và đồng hành sát sao từ gia đình chính là nguồn động viên quan trọng nhất, giúp người phụ nữ thêm vững tin trên hành trình thiêng liêng làm mẹ.

Tin liên quan

Thai nhi 26 tuần được nong van tim ngay trong bụng mẹ

Thai nhi 26 tuần được nong van tim ngay trong bụng mẹ

Êkíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) đã thực hiện thành công ca nong van động mạch phổi cho thai nhi 26 tuần tuổi, giúp khơi thông dòng máu qua tim, hạn chế thiểu sản thất phải tiếp tục tiến triển và mở thêm cơ hội để trẻ có tuần hoàn hai thất sau khi chào đời.

Nhân viên y tế hiến máu cứu thai phụ vỡ thai ngoài tử cung nguy kịch giữa đỉnh lũ

Nhân viên y tế hiến máu cứu thai phụ vỡ thai ngoài tử cung nguy kịch giữa đỉnh lũ

Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) vừa kịp thời cấp cứu và hiến máu cứu sống một thai phụ bị vỡ thai ngoài tử cung nguy kịch, nhờ nguồn máu từ chính bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng của bệnh viện.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Du lịch và bán lẻ bứt tốc phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịp cuối năm

Kinh tế 18:49 19/10/2026

(HTV) - Với mức tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,06% - cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào quý 4 với tâm thế bứt tốc và những hành động tăng trưởng thiết thực.

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thế giới 19:59 19/10/2026

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.

Những điểm mới trong việc đơn giản hóa dịch vụ công trực tuyến

Thời sự 17:43 19/10/2026

(HTV) - Tại TP. Hồ Chí Minh, với lĩnh vực đất đai - xây dựng, dịch vụ công trực tuyến là những mắt xích quan trọng để khơi thông nguồn lực, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra vụ môi giới mại dâm, phát hiện đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ môi giới mại dâm, phát hiện đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Xã hội 19:58 19/10/2026

Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 26 bị can về các tội môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; trong đó, 19 bị can bị khởi tố khi mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Xem thêm