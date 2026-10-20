Bệnh viện Nhân dân Gia Định đồng hành cùng phụ nữ mang thai: "Khỏe thể chất, an tâm tinh thần"

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tổ chức chương trình "Cùng Vững Bước" số 8 với chủ đề "Hẹn con ngày hạnh phúc". Sự kiện tạo nên một không gian giao lưu, chia sẻ ấm áp, trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe toàn diện cho đông đảo phụ nữ mang thai, sản phụ cùng gia đình.

TS.BS Bùi Chí Thương - Trưởng Khối Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe tâm thần và thể chất cho sản phụ

"Giải tỏa nỗi lo tinh thần để sẵn sàng đón con chào đời"

Trực tiếp tham gia các hoạt động tập yoga và nghe tư vấn tâm lý tại chương trình, nhiều chị em mang thai bày tỏ sự bớt bới áp lực trong lần đầu hoặc những giai đoạn quan trọng của thai kỳ.

Chị Quảng Mỹ Tiên - Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tôi đặc biệt quan tâm đến sức khỏe mẹ và bé sau sinh, nhất là sức khỏe tinh thần. Sau chương trình này, tôi đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm thực tế để chuẩn bị tâm lý tốt nhất đón bé chào đời".

"Giúp người phụ nữ khỏe thể chất, an tâm và vui vẻ về tinh thần"

Chia sẻ về định hướng chuyên môn và sứ mệnh đồng hành cùng các sản phụ, Tiến sĩ - Bác sĩ Bùi Chí Thương — Trưởng Khối Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định — khẳng định việc chăm sóc thai phụ không chỉ dừng lại ở các chỉ số y khoa.

Các thai phụ cùng y bác sĩ hăng hái thực hiện các bài tập yoga vận động nhẹ nhàng giúp thư giãn thể chất và tinh thần

TS-BS Bùi Chí Thương nhấn mạnh: "Bệnh viện muốn giúp cho người phụ nữ khi mang thai thứ nhất là khỏe về mặt thể chất, thứ hai là tốt về mặt tinh thần. Về thể chất, thai phụ đến bệnh viện để bác sĩ sản khoa chăm sóc sức khỏe một cách an toàn và đầy đủ. Nhưng điều quan trọng không kém là bác sĩ phải luôn luôn tư vấn cặn kẽ, đưa ra những lời khuyên hữu ích để thai phụ an tâm, vui vẻ".

Món quà âm nhạc và điểm tựa vững chắc từ gia đình

Bên cạnh sự tham vấn y khoa, chương trình còn mang đến những phút giây thư giãn sâu lắng qua các tiết mục văn nghệ giao lưu.

Ca sĩ Như Quỳnh mang món quà âm nhạc gửi tặng các thai phụ và người thân nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ca sĩ Như Quỳnh trải lòng tại sự kiện rằng việc mang đến những món quà âm nhạc gửi tặng mọi người với hy vọng sẽ giúp chị em có những giây phút thư giãn, thoải mái. Chị còn gửi lời chúc cho các chị em luôn năng lượng, yêu đời và sẽ mãi là những bông hoa đẹp nhất của xã hội. Chương trình khép lại cùng thông điệp ý nghĩa: Bên cạnh sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ y tế, sự quan tâm, thấu hiểu và đồng hành sát sao từ gia đình chính là nguồn động viên quan trọng nhất, giúp người phụ nữ thêm vững tin trên hành trình thiêng liêng làm mẹ.