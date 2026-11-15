Du lịch TP. Hồ Chí Minh mở rộng liên kết, nâng sức hút điểm đến

Bước vào giai đoạn cuối năm, hoạt động du lịch và thương mại tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Trong đó, doanh thu dịch vụ lữ hành được thông tin tăng ở mức hai chữ số. Để duy trì đà tăng trưởng, Thành phố chú trọng tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm và kết nối hoạt động du lịch với dịch vụ mua sắm, giải trí.

Thay vì chỉ tập trung thu hút lượng khách đến tham quan, các doanh nghiệp đang hướng đến nâng cao chất lượng trải nghiệm và gia tăng giá trị từ mỗi chuyến đi. Việc kết hợp nhiều loại hình dịch vụ trong cùng một hành trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh cho các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Hoạt động ký kết hợp tác giữa đại diện các đơn vị nhằm tăng cường kết nối trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ

Liên kết dịch vụ, làm mới trải nghiệm du lịch

Tại khu vực ven biển phía Đông, Vienna House by Wyndham Charm Long Hai đang đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng những gói nghỉ dưỡng kết hợp nhiều dịch vụ. Bên cạnh lưu trú, du khách có thể tiếp cận các hoạt động ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa địa phương trong cùng một chương trình.

Theo bà Tatiana Lebedeva - Tổng Quản lý Vienna House by Wyndham Charm Long Hai, việc phối hợp với các công ty du lịch nhằm xây dựng những gói dịch vụ linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách. Cách tổ chức này hướng đến tối ưu chi phí, khuyến khích sử dụng dịch vụ và tạo thêm lý do để du khách kéo dài kỳ nghỉ.

Không chỉ tại các khu nghỉ dưỡng ven biển, những cơ sở lưu trú ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh cũng đang tìm cách tạo sự khác biệt thông qua các hoạt động gắn với văn hóa truyền thống.

Tại Caravelle Saigon, các chương trình khuyến mãi được kết hợp với hoạt động làm tò he và trình diễn dân ca Nam Bộ. Theo chị Lê Khánh Tâm - Quản lý Tiếp thị và Truyền thông Caravelle Saigon, khách sạn liên tục làm mới các chương trình nhằm đáp ứng xu hướng phát triển du lịch văn hóa của Thành phố.

Các cơ sở lưu trú góp phần đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm của du khách tại TP. Hồ Chí Minh

Việc đưa những hoạt động truyền thống vào không gian lưu trú giúp du khách có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa địa phương ngay tại điểm nghỉ dưỡng. Đồng thời, các chương trình này góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá phòng và tiện nghi lưu trú.

Trong bối cảnh nhu cầu nghỉ dưỡng cuối năm gia tăng, việc kết hợp dịch vụ với trải nghiệm văn hóa cũng mở ra hướng khai thác khách du lịch nội địa và quốc tế. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng chương trình, khả năng kết nối giữa các đơn vị và mức độ đáp ứng nhu cầu của từng nhóm du khách.

Vibrant HCMC thúc đẩy liên kết du lịch và thương mại

Song song với việc phát triển sản phẩm du lịch, TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến kết nối hoạt động mua sắm với hệ thống dịch vụ đô thị thông qua chiến dịch “Vibrant HCMC”. Định hướng này tập trung vào các chương trình kích cầu tiêu dùng ngắn hạn và chú trọng ứng dụng công nghệ, phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, cho biết doanh nghiệp sẵn sàng cung cấp các sản phẩm hàng hiệu theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp giải pháp công nghệ và những chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Hoạt động này được kỳ vọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của TP. Hồ Chí Minh như một điểm đến kết hợp du lịch và mua sắm.

Hoạt động mua sắm góp phần đa dạng hóa trải nghiệm của du khách, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ tại TP. Hồ Chí Minh

Về phía cơ quan quản lý, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh chiến dịch “Vibrant HCMC” không chỉ hướng đến kích cầu tiêu dùng trong ngắn hạn mà còn đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng thương mại - dịch vụ hiện đại, đồng bộ.

Theo định hướng này, việc kết nối các doanh nghiệp bán lẻ, đơn vị cung cấp dịch vụ và ứng dụng công nghệ được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hoạt động mua sắm, tiêu dùng của du khách. Đồng thời, sự phối hợp giữa du lịch và thương mại có thể mở rộng nguồn thu từ các hoạt động ngoài lưu trú, góp phần gia tăng giá trị kinh tế của mỗi chuyến đi.

Từ các gói nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hóa đến những chương trình mua sắm ứng dụng công nghệ, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước mở rộng cách khai thác thị trường du lịch và dịch vụ. Tuy nhiên, để những giải pháp này tạo ra hiệu quả lâu dài, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cùng với việc đánh giá kết quả thông qua thời gian lưu trú, mức chi tiêu và khả năng thu hút khách quay trở lại.