TP. Hồ Chí Minh: Mục tiêu 30.000 tỷ đồng giao dịch từ "Vibrant HCMC"

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa công bố Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 với chủ đề "Vibrant HCMC". Sáng kiến nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn.

Mang thông điệp "TP. Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm", chương trình "Vibrant HCMC" vận hành theo mô hình "5 trong 1", kết nối đồng bộ 5 lĩnh vực: mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số.

Doanh nghiệp bán lẻ và du lịch đồng loạt tung siêu ưu đãi

Mô hình "5 trong 1" kết nối đồng bộ 5 lĩnh vực: Mua sắm, du lịch trải nghiệm, thương mại điện tử, thanh toán số và tài chính

Hưởng ứng chương trình kích cầu của TP. Hồ Chí Minh, các siêu thị trên địa bàn đồng loạt triển khai khuyến mãi lớn với mức giảm giá đến 49%, cùng nhiều ưu đãi như mua 1 tặng 1 hay mua 2 tặng 1. Đáng chú ý, số lượng thương hiệu và mặt hàng tham gia đợt này tăng vượt trội so với các năm trước.

Hưởng ứng chương trình kích cầu của TP. Hồ Chí Minh, hệ thống WinMart đang triển khai chuỗi ưu đãi sinh nhật. Cụ thể, hội viên WiN được hoàn tiền 20% khi mua các sản phẩm MEATDeli và WinEco từ hai lần một tuần. Bên cạnh đó, hơn 500 mặt hàng thiết yếu cũng được giảm giá lên đến 20%. Ông Võ Đình Thông - Giám đốc Siêu thị WinMart Thảo Điền

Song song với lĩnh vực mua sắm, các doanh nghiệp du lịch tại TP. Hồ Chí Minh cũng đồng loạt ra mắt nhiều tour ưu đãi, tạo sức hút mạnh mẽ với du khách trong dịp cuối năm.

Chúng tôi ra mắt 5 hành trình tour với chi phí ưu đãi đặc biệt để du khách, nhất là thế hệ trẻ và kiều bào, khám phá trung tâm TP. Hồ Chí Minh . Đây là dịp để giới thiệu những nét mới của du lịch Thành phố như các tour hành trình ven sông Sài Gòn hay khám phá Cần Giờ, Củ Chi đến với du khách trong và ngoài nước. Bà Hoàng Thùy Linh - Phó Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist

Tích hợp công nghệ thanh toán hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Vận hành hai cổng thông tin điện tử giúp người dân và du khách dễ dàng cập nhật thông tin mua sắm, du lịch

Theo Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh, chương trình "Vibrant HCMC" hiện thu hút hơn 100 thương hiệu tham gia với 97 đợt khuyến mại, tổng giá trị ước tính trên 250 tỷ đồng. Để giúp người dân và du khách dễ dàng cập nhật thông tin mua sắm, du lịch, Thành phố đã chính thức vận hành hai cổng thông tin điện tử của chương trình.

Hai cổng thông tin này tích hợp cơ chế thử nghiệm thanh toán xuyên biên giới. Giải pháp cho phép khách du lịch quốc tế thanh toán trực tiếp bằng nguyên tệ khi đến TP. Hồ Chí Minh, từ đó kích thích nhu cầu chi tiêu và tiêu dùng của du khách trong suốt chương trình. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Chương trình "Vibrant HCMC" đặt mục tiêu đạt trên 30.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch trên các nền tảng thương mại và thanh toán. Trong đó, dự kiến từ 10.000 đến 11.000 tỷ đồng là giá trị tăng thêm, tạo động lực bứt phá cho ngành thương mại, dịch vụ và tăng trưởng kinh tế của TP. Hồ Chí Minh.