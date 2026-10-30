Chi tiêu cho đam mê "Đu concert": Giá trị nằm ở đâu?

Với nhiều người trẻ, concert không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc mà còn là cơ hội gặp gỡ thần tượng, tận hưởng không khí trực tiếp và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ. Vì vậy, giá trị của một tấm vé không chỉ nằm ở số tiền bỏ ra mà còn ở trải nghiệm và cảm xúc nhận được.

Theo bạn Kiều Long - Sinh viên Trường Đại học FPT, sử dụng một phần thu nhập do bản thân làm ra để phục vụ đam mê là điều hợp lý. Bởi sau quá trình nỗ lực làm việc, mỗi người có thể dành một khoản để tận hưởng sở thích cá nhân. Bên cạnh trải nghiệm âm nhạc trực tiếp, concert còn giúp giải tỏa căng thẳng và tạo thêm động lực trong công việc, cuộc sống.

Không khí sôi động tại các concert thu hút đông đảo khán giả trẻ, mang đến những trải nghiệm âm nhạc và cảm xúc đáng nhớ

Cùng góc nhìn, bạn Nhật Tâm - Sinh viên Trường Đại học FPT cho biết sẵn sàng chi 5 triệu đồng để tham dự concert nếu mức giá phù hợp với khả năng tài chính. Tuy nhiên, khoản tiền bỏ ra cần tương xứng với chất lượng chương trình, màn trình diễn và những quyền lợi đi kèm như cơ hội tương tác, chụp ảnh với thần tượng.

Từ những màn trình diễn trực tiếp đến cơ hội giao lưu cùng thần tượng, concert ngày càng trở thành lựa chọn giải trí được nhiều người trẻ quan tâm

Tuy nhiên, không phải người trẻ nào cũng lựa chọn dành một khoản tiền lớn cho concert. Với Hoàng An - Sinh viên Trường Đại học FPT, mức giá 5 triệu đồng khá cao so với khả năng chi trả hiện tại. An ưu tiên dành tiền cho gia đình, bạn bè và những người thân thiết hơn là tham dự concert. Theo An, niềm vui không chỉ đến từ việc gặp thần tượng mà còn từ những trải nghiệm cùng các mối quan hệ xung quanh.

Không nên đặt đam mê và báo hiếu lên bàn cân

Một trong những tranh luận phổ biến trên mạng xã hội là vì sao người trẻ sẵn sàng chi hàng triệu đồng để tham dự concert nhưng không dùng khoản tiền đó để đưa cha mẹ đi chơi, ăn uống hoặc thể hiện lòng hiếu thảo.

Chất lượng biểu diễn, trải nghiệm tại sự kiện và những quyền lợi đi kèm là các yếu tố người hâm mộ cân nhắc khi lựa chọn vé concert

Theo chị Hoàng Hạnh - TP. Hồ Chí Minh, không nên đánh đồng việc chi tiền cho concert với trách nhiệm báo hiếu gia đình. Bởi lẽ, lòng hiếu thảo không chỉ thể hiện qua tiền bạc mà còn nằm ở sự quan tâm, chăm sóc và trách nhiệm của mỗi người đối với cha mẹ. Bên cạnh đó, mỗi người có mức sống và điều kiện kinh tế khác nhau. Thay vì đánh giá cách chi tiêu của người khác, cần nhìn nhận tổng thể cách họ sống, ứng xử và thực hiện trách nhiệm với gia đình.

Quan điểm này cũng mở ra góc nhìn rằng việc theo đuổi sở thích cá nhân và chăm lo cho gia đình không nhất thiết loại trừ lẫn nhau. Mỗi người có thể dành một phần thu nhập cho đam mê, đồng thời duy trì sự quan tâm và thực hiện trách nhiệm với những người thân yêu.

Với người trẻ, chi tiêu cho concert không chỉ là khoản tiền mua vé mà còn gắn với sở thích, nhu cầu giải trí và giá trị tinh thần của mỗi người

Cân bằng giữa sở thích cá nhân và trách nhiệm tài chính

Bên cạnh việc ưu tiên cho gia đình, Hoàng An cũng cho rằng mỗi người cần dành một phần thu nhập để chăm sóc và tự thưởng cho bản thân sau những nỗ lực đã bỏ ra. Điều này giúp duy trì tinh thần thoải mái, tạo động lực tiếp tục học tập, làm việc và hướng đến những mục tiêu trong tương lai.

Không khí sôi động cùng những màn trình diễn mãn nhãn tại concert mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc đáng nhớ

Thực tế, không có một lựa chọn chi tiêu chung phù hợp với tất cả mọi người. Việc dành tiền cho concert hay những trải nghiệm cùng gia đình đều phụ thuộc vào thu nhập, nhu cầu và thứ tự ưu tiên của mỗi cá nhân.

Điều quan trọng là người trẻ cần có kế hoạch tài chính hợp lý, bảo đảm các khoản chi thiết yếu và trách nhiệm của mình trước khi theo đuổi sở thích. Khi biết cân đối giữa nhu cầu cá nhân và trách nhiệm với gia đình, mỗi người có thể tận hưởng đam mê mà không phải đặt những giá trị quan trọng trong cuộc sống lên bàn cân.