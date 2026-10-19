Tinh Hà "Say Hi" gây tranh luận sau hai đêm concert tại TP. Hồ Chí Minh

Hai đêm concert Tinh Hà Say Hi diễn ra tối 17 và 18/10 tại TP. Hồ Chí Minh đã khép lại với sự góp mặt của 24 nghệ sĩ. Bên cạnh những màn trình diễn của các nghệ sĩ cùng hệ thống sân khấu được đầu tư, sự khác biệt trong danh sách ca khúc giữa các đêm đã khiến trải nghiệm của khán giả trở thành vấn đề đáng chú ý.

LAVIEM vắng tiết mục riêng tại concert Tinh Hà "Say Hi"

Trong đêm diễn thứ hai, "LAVIEM" không có phần trình diễn độc lập dù ca khúc này từng nhận được sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội. Ca khúc có sự góp mặt của Quang Hùng MasterD, Captain Boy, Pháp Kiều và CoolKid tại chương trình trước đó, khiến tiết mục trở thành một trong những phần trình diễn được người hâm mộ chú ý.

Theo danh sách tiết mục được Tuổi Trẻ ghi nhận, đêm thứ hai có nhiều ca khúc như "Mưa vội phóng", "Gentleman", "Mộng duyên", "5 tháng", "Mất la bàn", "Trễ giờ cơm", "MRT" và "Xoay vòng". "LAVIEM" xuất hiện trong phần chào kết nhưng lại không có màn trình diễn riêng.

Sân khấu Tinh Hà "Say Hi" được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED, góp phần tạo nên không khí sôi động cho chương trình (Ảnh: BTC)

Sự khác biệt giữa việc nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu và được trình diễn ca khúc mà khán giả mong đợi là điều đáng lưu ý. Với những người mua vé vì yêu thích một tiết mục cụ thể, sự hiện diện của nghệ sĩ chưa chắc đã đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng ban đầu.

Tuy nhiên, hiện chưa có đủ thông tin để xác định lý do ban tổ chức không đưa "LAVIEM" vào danh sách trình diễn riêng của đêm thứ hai. Vì vậy, những tranh luận xung quanh quyết định này cần được nhìn nhận từ góc độ trải nghiệm của khán giả, thay vì suy đoán về nguyên nhân phía sau.

Giá vé và thời lượng biểu diễn ảnh hưởng đến trải nghiệm

Câu chuyện về "LAVIEM" không phải trường hợp duy nhất khiến khán giả bàn luận sau concert. Thời lượng dành cho một số nghệ sĩ trong đêm đầu tiên cũng nhận được phản hồi trái chiều.

Một khán giả cho biết đã chi khoảng 10 triệu đồng mua vé hạng cao để theo dõi Kim Long ở cự ly gần, nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn với thời lượng biểu diễn và trải nghiệm nhận được.

24 nghệ sĩ mang đến nhiều tiết mục kết hợp và những màn giao lưu trên sân khấu (Ảnh: BTC)

Phản hồi này cho thấy giá trị của một concert trong mắt người mua vé không chỉ nằm ở chất lượng âm thanh, ánh sáng hay quy mô sân khấu. Đối với những khán giả có nghệ sĩ yêu thích, thời lượng xuất hiện và cơ hội thưởng thức tiết mục trực tiếp cũng là những yếu tố quan trọng.

Bên cạnh đó, phần giao lưu giữa các nghệ sĩ cũng tạo ra những đánh giá khác nhau. Một số khán giả thích sự tự nhiên, gần gũi của 24 nghệ sĩ, trong khi những người khác mong muốn phần chuyển tiếp giữa các tiết mục được tổ chức liền mạch hơn.

Tinh Hà "Say Hi" thu hút sự chú ý không chỉ bởi các tiết mục biểu diễn mà còn bởi những câu chuyện xoay quanh trải nghiệm của người xem (Ảnh: BTC)

Điều này cho thấy trải nghiệm concert là tổng hòa của nhiều yếu tố. Một sân khấu được đầu tư vẫn có thể để lại những cảm nhận không đồng nhất nếu kỳ vọng của người xem về nội dung, thời lượng và cách tổ chức khác nhau.

Concert Tinh Hà "Say Hi": Làm mới chương trình nhưng cần tính đến kỳ vọng khán giả

Việc thay đổi danh sách bài hát giữa các đêm diễn là cách tạo ra sự khác biệt cho một chuỗi concert. Nhờ đó, chương trình có thể giới thiệu thêm tiết mục mới, tạo bất ngờ và tránh lặp lại hoàn toàn nội dung đã biểu diễn.

Dù vậy, cách tổ chức này cũng có mặt trái. Không phải khán giả nào cũng đủ điều kiện tham dự nhiều đêm, đặc biệt khi chi phí vé và thời gian là những yếu tố cần cân nhắc. Nếu một tiết mục được yêu thích chỉ xuất hiện trong một đêm nhất định, những người không tham dự đêm đó có thể cảm thấy mình bỏ lỡ một phần trải nghiệm đáng mong đợi.

Tinh Hà "Say Hi" dự kiến tiếp tục hành trình tại Hà Nội vào tháng 11/2026 (Ảnh: BTC)

Với các chương trình quy tụ đông nghệ sĩ, việc phân bổ thời lượng cũng là bài toán không đơn giản. Ban tổ chức cần cân đối số lượng ca khúc, thời gian giao lưu, phần trình diễn nhóm và dấu ấn riêng của từng nghệ sĩ trong tổng thể chương trình.

Tinh Hà "Say Hi" dự kiến tiếp tục hành trình tại Hà Nội với đêm thứ ba vào ngày 14/11 và đêm thứ tư vào ngày 15/11/2026. Sau những ý kiến trái chiều tại TP. Hồ Chí Minh, cách xây dựng danh sách tiết mục và tổ chức trải nghiệm cho khán giả ở chặng tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Nguồn tin: Tuổi Trẻ