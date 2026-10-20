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Văn hóa - Giải trí

"Văn hóa concert": Đòn bẩy mới khơi dậy tinh thần dân tộc trong giới trẻ

TRUNG HẬU, THIỆN TOÀN, KIM NGỌC
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(HTV) - Nâng tầm "văn hóa concert" khơi dậy tinh thần dân tộc vừa khẳng định sức hút tại TP. Hồ Chí Minh qua chuỗi đại nhạc hội quy mô lớn. Sự kiện không chỉ tạo cú hích cho kinh tế trải nghiệm đô thị mà còn biến mô hình hợp tác công - tư thành động lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Chỉ trong hai ngày cuối tuần, TP. Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm giải trí khi hàng loạt đại nhạc hội quy mô lớn đồng loạt diễn ra. Không dừng lại ở hiệu ứng truyền thông, chuỗi sự kiện âm nhạc này đã tạo nên "cú hích" rõ nét cho nền kinh tế trải nghiệm đô thị. Thực tế này khẳng định nghệ thuật không chỉ là điểm tựa tinh thần mà đang trở thành đòn bẩy kinh tế mới của thành phố.

Mô hình hợp tác công - tư: Đòn bẩy cho công nghiệp văn hóa

Trong bối cảnh kinh tế sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới, việc ứng dụng mô hình hợp tác công – tư (PPP) mà điển hình là Youth Concert đã đưa công nghiệp văn hóa từ định hướng lý luận thành hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh. Mô hình hợp tác đột phá này mang lại lời giải cho các chương trình nghệ thuật chính trị – đoàn thể: vừa giữ vững định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống, vừa đạt tới độ thời thượng và sức hút thương mại của một sản phẩm giải trí quy mô.

Phát triển công nghiệp âm nhạc: Khi "văn hóa concert" trở thành sức mạnh mềm dân tộc - Ảnh 1.

Toàn cảnh không gian đại nhạc hội hoành tráng tại TP. Hồ Chí Minh, khẳng định sự bùng nổ của nền kinh tế trải nghiệm đô thị

Đại diện Ban Tổ chức khẳng định đây không chỉ là một sự kiện âm nhạc đơn thuần, mà là minh chứng cho sự tin tưởng và đồng hành giữa tổ chức Thanh niên với các nguồn lực xã hội.

Đổi mới âm nhạc truyền thống, chạm đến trái tim giới trẻ

Để tạo sức hút mạnh mẽ, các nhà sản xuất đã tập trung làm mới các ca khúc truyền thống, cách mạng thông qua bàn tay hòa âm phối khí hiện đại và sự thể hiện của các nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích, giúp những bản hùng ca năm xưa khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới.

Phát triển công nghiệp âm nhạc: Khi "văn hóa concert" trở thành sức mạnh mềm dân tộc - Ảnh 2.
Phát triển công nghiệp âm nhạc: Khi "văn hóa concert" trở thành sức mạnh mềm dân tộc - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ trẻ khoác lên mình hình ảnh người chiến sĩ, thể hiện các ca khúc truyền thống qua phong cách hòa âm phối khí hiện đại

Nhờ đó, một trong những thành công lớn nhất của xu hướng này chính là việc chuyển hóa khái niệm "lòng yêu nước" thành một cảm xúc âm nhạc tự nhiên và đầy tự hào.

Phát triển công nghiệp âm nhạc: Khi "văn hóa concert" trở thành sức mạnh mềm dân tộc - Ảnh 4.

Đông đảo khán giả phủ kín khán đài với cờ đỏ sao vàng và băng rôn, tạo nên bầu không khí âm nhạc cuồng nhiệt và tràn đầy niềm tự hào dân tộc

Đứng trên sân khấu lớn và chứng kiến hàng ngàn bạn trẻ hòa giọng theo từng lời ca truyền thống, các nghệ sĩ tham gia chương trình chia sẻ rằng bản thân cảm nhận rõ ràng sức mạnh lan tỏa của âm nhạc. Khi nghệ thuật chạm được vào trái tim khán giả, tinh thần yêu nước không cần phải hô hào mà sẽ tự cất cánh.

Khơi dậy động lực phát triển từ lòng tự hào dân tộc

Đánh giá về mô hình này, các chuyên gia giải trí cho rằng Youth Concert là điển hình cho thấy khi các công ty giải trí tư nhân được trao niềm tin và không gian sáng tạo, các đơn vị có thể cùng tổ chức Nhà nước tạo ra những đại nhạc hội vừa có giá trị thương mại, vừa định hình chuẩn mực văn hóa cho giới trẻ.

Phát triển công nghiệp âm nhạc: Khi "văn hóa concert" trở thành sức mạnh mềm dân tộc - Ảnh 5.
Phát triển công nghiệp âm nhạc: Khi "văn hóa concert" trở thành sức mạnh mềm dân tộc - Ảnh 6.

Không gian đại nhạc hội được thiết kế quy mô, hiện đại từ góc quay toàn cảnh không gian sự kiện đến điểm nhấn thiết kế sân khấu mang biểu tượng quốc kỳ đầy tự hào, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của nghệ thuật kết hợp tinh thần dân tộc

Có thể thấy, âm nhạc không đơn thuần chỉ là những giai điệu, mà còn là nhịp đập của thời đại. Khi lòng tự hào dân tộc hòa cùng âm nhạc hiện đại, tinh thần yêu nước sẽ trở thành động lực mạnh mẽ nhất nâng tầm công nghiệp văn hóa Việt Nam.

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