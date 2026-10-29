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Thể thao

Đội tuyển Muay TP. Hồ Chí Minh hoàn thành chỉ tiêu 3 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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(HTV) - Đội tuyển Muay TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Dương Đức Bảo và Lý Diệu Phước là những gương mặt mang về các tấm HCV cho đoàn chủ nhà.

Ba tấm HCV khẳng định sức mạnh

Ở hạng cân 48kg nữ, nhà vô địch thế giới Huỳnh Hà Hữu Hiếu thể hiện đẳng cấp vượt trội khi thi đấu áp đảo trước Chảo Thị Thanh Hằng của đoàn Tuyên Quang, qua đó giành HCV.

Trong khi đó, Dương Đức Bảo mang về tấm HCV hạng cân 48kg nam sau chiến thắng knock-out trước Phan Ngọc Tấn Sang của đoàn Đồng Nai. Ở hạng cân 51kg nam, Lý Diệu Phước cũng bước lên bục cao nhất khi đối thủ đến từ Hà Nội xin bỏ cuộc.

Đội tuyển Muay TP. Hồ Chí Minh hoàn thành chỉ tiêu 3 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh 1.
Đội tuyển Muay TP. Hồ Chí Minh hoàn thành chỉ tiêu 3 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh 2.
Đội tuyển Muay TP. Hồ Chí Minh hoàn thành chỉ tiêu 3 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh 3.

Đội tuyển Muay TP. Hồ Chí Minh hoàn thành chỉ tiêu với 3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ tại Đại hội.

Ở nội dung 51kg nữ, Nguyễn Thanh Hằng giành HCB sau thất bại trước Bùi Hải Linh của đoàn Hà Nội. Chung cuộc, đội tuyển Muay TP. Hồ Chí Minh khép lại các nội dung thi đấu với thành tích 3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ, hoàn thành mục tiêu thành tích tại kỳ Đại hội năm nay.

Karate tiếp nối chương trình thi đấu

Muay là môn thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 ở TP. Hồ Chí Minh. Sau khi khép lại các nội dung của môn Muay, các trận đấu Karate sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8/11 tại Nhà thi đấu Tân Thuận.

HTV – đơn vị truyền thông chính thức của Đại hội – tiếp tục đồng hành cùng khán giả thông qua các chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể thao và những nền tảng mạng xã hội, cập nhật diễn biến, kết quả thi đấu và những khoảnh khắc đáng chú ý của các vận động viên.

Kính mời quý vị khán giả đón xem và cổ vũ các vận động viên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/D9DAXTDcj2A?si=RnUkwolO3YZ6s3A5

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