Triều Tiên phóng tên lửa, thử loa phóng thanh sát biên giới

Theo các quan chức quân đội Hàn Quốc, Triều tiên phóng các tên lửa vào khoảng 12 giờ 30 theo giờ địa phương. Quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát, duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ và chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ cùng Nhật Bản để ứng phó nếu có thêm vụ phóng.

Về phía Nhật Bản, Bộ Quốc phòng xác nhận phát hiện vật thể nghi là tên lửa đạn đạo, sau đó rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cũng cảnh báo tàu thuyền trong khu vực.

Vũ khí pháo binh của Triều Tiên được nhìn thấy từ đài quan sát ở Gimpo, Hàn Quốc, ngày 27/10/2026 (Nguồn: AP)

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thu thập, phân tích thông tin, kiểm tra an toàn hàng không và hàng hải, đồng thời sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Bình Nhưỡng sau 17 ngày, kể từ ngày 12 tháng 10, và là một trong nhiều lần thử nghiệm vũ khí trong năm nay. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên liên quan đến vụ nổ mìn ở khu phi quân sự trước đó.

Các binh sĩ Triều Tiên làm việc gần hàng rào khu phi quân sự liên Triều DMZ, ngày 27/10/2026 (Nguồn: AP)

Cùng ngày, hãng tin Yonhap dẫn lời các cư dân Hàn Quốc ở khu vực biên giới cho biết, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm hệ thống loa phóng thanh hướng sang Hàn Quốc.

Theo Yonhap, người dân ở thị trấn Paju của Hàn Quốc nói họ nghe tiếng thử nghiệm từ hệ thống loa của phía Triều Tiên, với âm lượng nhỏ và kéo dài trong 5 giờ.

Hệ thống loa phóng thanh của Triều Tiên được nhìn thấy từ Gimpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc (Nguồn: The Korea Times)

Từ tháng 6 đến tháng 8/2025, Hàn Quốc đã chủ động dừng phát và bắt đầu tháo dỡ dàn loa của mình nhằm hạ nhiệt tình hình. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ này mang tính đơn phương từ phía Hàn Quốc nhằm mở đường cho đối thoại.

Đầu tháng 10, bà Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho biết các khâu chuẩn bị để nối lại việc phát thanh qua loa hướng về phía Hàn Quốc sẽ được hoàn tất trong tháng này.