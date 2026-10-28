Muay TP. Hồ Chí Minh giành nhiều suất vào chung kết Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Nhiều võ sĩ Muay TP. Hồ Chí Minh thể hiện phong độ ấn tượng

Trong 26 trận bán kết thuộc 13 hạng cân đối kháng nam và nữ, các võ sĩ TP. Hồ Chí Minh góp mặt ở 6 trận. Đáng chú ý, nhà vô địch Muay trẻ thế giới Dương Đức Bảo giành vé vào chung kết hạng 48kg nam sau khi đối thủ bỏ cuộc.

Nhiều võ sĩ Muay TP. Hồ Chí Minh thể hiện phong độ ấn tượng

Ở hạng cân 51kg nam, Lý Diệu Phước tiếp tục thể hiện phong độ cao. Võ sĩ TP. Hồ Chí Minh vượt qua Kiều Chí Dương của đoàn Hà Nội, qua đó giành quyền tranh huy chương vàng.

Tuy nhiên, đội tuyển thành phố cũng có những kết quả đáng tiếc. Phạm Ngọc Mẫn, á quân châu Á và SEA Games 2025, phải dừng bước trước Đào Đại Hải của đoàn Công an Nhân dân ở hạng cân 63,5kg nam. Võ sĩ Võ Minh Nghĩa cũng không thể giành quyền vào chung kết hạng cân 57kg.

Võ sĩ Muay Huỳnh Hà Hữu Hiếu và Nguyễn Thanh Hằng vào chung kết

Ở nội dung nữ, hai đại diện TP. Hồ Chí Minh đều thi đấu áp đảo trước các võ sĩ đoàn Quân đội. Huỳnh Hà Hữu Hiếu, nhà vô địch thế giới ba lần, giành quyền vào chung kết hạng 48kg. Nguyễn Thanh Hằng cũng vượt qua đối thủ để góp mặt ở trận tranh huy chương vàng hạng 51kg.

Các võ sĩ nữ TP. Hồ Chí Minh có một ngày thi đấu thành công

Các trận chung kết đối kháng môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ diễn ra từ 15 giờ ngày 29/10 tại Nhà thi đấu Đông Hòa. Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trọn vẹn trên kênh HTV Thể thao và các nền tảng mạng xã hội của HTV.

Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=0txcwuqCKXc