HTV Thành phố không ngủ: Thực đơn độc đáo ở Pine's Pizza

Trong "HTV Thành phố không ngủ" kỳ này, khán giả có dịp trải nghiệm ẩm thực sáng tạo và độc đáo tại TP. Hồ Chí Minh. Điểm đến lần này là PINE'S PIZZA, nơi kết hợp phong cách pizza thủ công với những hương vị quen thuộc của Việt Nam.

Thay vì chỉ sử dụng đế bánh truyền thống, tiệm mang đến nhiều lựa chọn từ rau củ. Đế khoai lang tím, bí đỏ hay cải bó xôi tạo nên màu sắc và hương vị riêng. Đặc biệt, nguyên liệu được giới thiệu có nguồn gốc từ nông sản Đà Lạt.

HTV Thành phố không ngủ: Thực đơn độc đáo ở Pine's Pizza

Không dừng lại ở sự khác biệt về đế bánh, PINE'S PIZZA còn gây chú ý với pizza Canh Chua Mê Kông. Món ăn kết hợp cảm hứng ẩm thực Italia cùng hương vị quen thuộc trong bữa cơm Việt.

Pizza Canh Chua – sự giao thoa giữa ẩm thực Việt và Italia

Canh chua vốn quen thuộc với vị chua thanh, ngọt dịu và đậm đà. Tuy nhiên, khi đưa lên pizza, hương vị này được biến tấu cùng lớp phô mai béo ngậy và đế bánh nướng.

Pizza Canh Chua – sự giao thoa giữa ẩm thực Việt và Italia

Theo chia sẻ của tiệm, pizza Canh Chua Mê Kông sử dụng sốt canh chua nấu thủ công. Phần topping gồm tôm, đậu bắp, cà chua, ớt tươi và các loại rau gia vị đặc trưng. Trong khi đó, phô mai Mozzarella góp phần tạo độ béo, cân bằng vị chua, cay, mặn, ngọt.

Sự kết hợp này mang đến một cách tiếp cận mới với pizza. Món ăn không chỉ giữ nét đặc trưng phương Tây mà còn gợi nhớ hương vị quê nhà.

HTV Thành phố không ngủ