Sự kiện kết nối giao thương B2B: Cầu nối tín dụng hiệu quả cho doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh kết nối giao thương gắn với ngân hàng, tháo gỡ vướng mắc vốn cho doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhiều địa phương tại TP. Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh các hội nghị kết nối giao thương gắn với ngân hàng. Chương trình giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh trực tiếp gặp gỡ đối tác, tháo gỡ vướng mắc về vốn để phục vụ hoạt động sản xuất.

Sự kiện kết nối giao thương TAHUBA B2B Connect Lần 1 tại TP. Hồ Chí Minh

Sức hút từ các sự kiện kết nối B2B và bài toán thương hiệu

Phường Tân Hưng vừa tổ chức sự kiện kết nối giao thương B2B connect với chủ đề “Giữ vững thương hiệu - Bứt phá giao thương”. Sự kiện thu hút hàng chục doanh nghiệp tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Chương trình tập trung giải quyết hai bài toán then chốt gồm bảo vệ giá trị thương hiệu và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp ký kết hợp tác phát triển tại sự kiện TAHUBA B2B Connect Lần 1

Theo ông Dương Công Thuyên - Chủ tịch Hội doanh nghiệp phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, việc tiếp cận nguồn vốn phù hợp đóng vai trò then chốt giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa duy trì dòng tiền, ổn định sản xuất và phát triển thị trường. Những thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy giúp doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, đổi mới công nghệ và mở rộng quy mô hoạt động thuận lợi hơn.

Hiện địa phương có hơn 12.000 doanh nghiệp và hơn 9.000 hộ kinh doanh cá thể. Vì vậy, thông qua sự kiện là dịp để cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau và cùng phát triển.

Ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Giải pháp thực tiễn từ cơ sở và cầu nối tín dụng hiệu quả

Đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các gian hàng trưng bày sản phẩm và tư vấn giải pháp

Điểm nhấn cốt lõi của chương trình là các phiên kết nối kinh doanh thiết thực. Thông qua việc lắng nghe và ghi nhận kịp thời các vướng mắc, các địa phương có thêm cơ sở triển khai giải pháp hỗ trợ sát thực tế, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh và phát huy tiềm năng trên địa bàn.

Thông qua hội nghị kết nối, phường đã cầu nối cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm việc với ngân hàng và ký kết thành công 6 hợp đồng tín dụng. Hoạt động này tạo điều kiện để các cơ sở có thêm nguồn lực mở rộng sản xuất, kinh doanh, đồng thời cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới. Ông Trần Công Hậu - Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn,TP. Hồ Chí Minh

Để các chương trình phát huy hiệu quả lâu dài, việc kết nối cần duy trì thường xuyên, gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng từ các tổ chức tín dụng. Hoạt động này thể hiện tinh thần đồng hành giữa chính quyền, ngân hàng và doanh nghiệp, góp phần tăng cường liên kết kinh tế tại cơ sở và thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh.