Xuất khẩu nông sản duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp chủ động thích ứng thị trường

Xuất khẩu nông sản còn nhiều dư địa tăng trưởng

Trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tạo nguồn thu ngoại tệ, thúc đẩy sản xuất và duy trì việc làm. Với kết quả tăng trưởng tích cực trong 10 tháng, những tháng cuối năm được xem là giai đoạn tăng tốc để toàn ngành hoàn thành mục tiêu xuất khẩu.

Công nhân đóng gói cùi bắp và phụ phẩm nông nghiệp tại nhà máy chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phục vụ các đơn hàng xuất khẩu

Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Đông, nhiều mặt hàng nông sản được xuất khẩu sang hàng chục quốc gia. Doanh nghiệp cho biết dư địa tăng trưởng vẫn còn lớn, kể cả với các sản phẩm phụ phẩm như vỏ trái bắp. Riêng thị trường Mỹ có nhu cầu khoảng 400 container mỗi năm, trong khi hiện doanh nghiệp mới xuất khẩu được khoảng 1 container mỗi tháng.

Chị Bạch Ngọc Hà - Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Đông cho biết việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế mà còn giúp nâng cao giá trị sản phẩm, có thể đạt mức tăng thêm 30 - 40% so với hàng chính phẩm.

Ông Trần Thanh Phú - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Đông Nếu chúng ta có đủ nguồn lực vốn, nhân công, công nghệ, thì có thể tăng trưởng được 30%, nếu tốt thì tăng 50%, để xuất hàng cho các đơn hàng phục vụ lễ tết cuối năm, DN cố gắng xuất càng nhiều càng tốt, năm 2027 cũng đã có đơn vị đặt kế hoạch cả năm.

Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng giá trị nông sản

Với mặt hàng hạt điều, doanh nghiệp đang chuyển dần từ xuất khẩu thô sang các sản phẩm chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao. Trong 10 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt điều đạt 617,1 nghìn tấn, giảm 2% về khối lượng nhưng tăng 2,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Hoàng Đạt - Giám đốc Công ty TNHH Vinahe cũng cho biết doanh nghiệp đang xúc tiến thương mại các sản phẩm hạt điều tẩm vị để tiếp cận thị trường Hồi giáo. Việc xây dựng tiêu chuẩn Halal được kỳ vọng giúp doanh thu tăng từ 20 - 30%.

Các sản phẩm hạt điều chế biến sâu và hạt điều tẩm vị đa dạng mẫu mã được trưng bày nhằm đẩy mạnh giá trị xuất khẩu sang các thị trường quốc tế

Theo ông Phạm Văn Công - Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS): "Xuất khẩu ngành điều VN cũng đạt 4 tỷ rồi, dự kiến đến năm 2026 thì cũng 5,5 tỷ USD, dự kiến đến năm 2030, theo lộ trình của chính phủ thì khoảng 15% thị trường chế biến sâu, bây giờ xuất khẩu cho Trung Quốc là phần lớn,họ ăn hạt điều lớn và còn nguyên vỏ".

Thủy sản tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu

Ở lĩnh vực thủy sản, các doanh nghiệp cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu của một doanh nghiệp xuất khẩu tôm hùm đạt khoảng 6.300 tỷ đồng, tạo đà hướng đến mục tiêu vượt 10.000 tỷ đồng trong cả năm.

Ông Dương Trọng Đoàn - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn KLC chia sẻ rằng doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận tối thiểu 15 - 20%. Doanh thu kỳ vọng có thể đạt gần 20.000 tỷ đồng vào thời điểm doanh nghiệp lên sàn.

Hoạt động chăm sóc và thu hoạch thủy hải sản tại các lồng bè trên biển, góp phần đảm bảo mục tiêu doanh thu xuất khẩu của ngành thủy sản

Từ những tín hiệu tích cực của thị trường đến sự chủ động chuyển đổi của cộng đồng doanh nghiệp, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam đang có thêm cơ hội tăng trưởng. Bên cạnh mở rộng quy mô, việc nâng cao giá trị chế biến, tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu và xây dựng thương hiệu sẽ là những yếu tố quan trọng giúp nông sản Việt duy trì sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.