Sân chơi thể thao lành mạnh với ba bộ môn tranh tài sôi nổi

Nhằm hưởng ứng phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Ngày hội Thể thao, Giao thương và Kết nối cộng đồng năm 2026 đã mang đến bầu không khí tranh tài hào hứng cho đông đảo vận động viên và người dân trên địa bàn phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình tổ chức thi đấu ba nội dung gồm bóng đá, pickleball và kéo co, tạo nên sân chơi thể dục thể thao lành mạnh, bổ ích và giàu tinh thần đồng đội.

Khán giả cổ vũ nhiệt tình trên khán đài tại ngày hội thể thao phường Bình Thạnh

Thông qua các trận đấu kịch tính và cổ vũ nhiệt tình, sự kiện góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như cán bộ, người dân địa phương.

Các đội thi đấu kéo co kịch tính tại ngày hội

Cầu nối giao thương và thắt chặt gắn kết giữa doanh nghiệp với địa phương

Bên cạnh ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, ngày hội còn là dịp thiết thực để các doanh nghiệp hội viên gặp gỡ, giao lưu, qua đó tăng cường sự gắn bó mật thiết với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị đóng trên địa bàn phường Bình Thạnh.

Trao giải cho các vận động viên đạt thành tích tại ngày hội thể thao

Không khí thi đua sôi nổi từ ngày hội đã thúc đẩy tinh thần phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phường Bình Thạnh ngày càng phát triển vững mạnh trong nhiệm kỳ mới.



