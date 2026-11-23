Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đạt 98% mặt bằng

Với chiều dài hơn 52 km, trong đó đoạn xây dựng mới dài trên 45 km đi qua khu vực Bình Dương trước đây, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có vai trò kết nối TP. Hồ Chí Minh với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Để triển khai dự án, gần 333 ha đất phải thu hồi, ảnh hưởng đến 1.655 trường hợp.

Tại phường Tân Khánh, công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng được địa phương tập trung thực hiện. Đến nay, 100% hộ dân đã đồng thuận với chủ trương triển khai dự án.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh, cho biết qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã thống nhất bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Các thiết bị hạng nặng được huy động tới công trường khu vực gần Khu đô thị Bắc Sài Gòn để phục vụ công tác thi công liên tục

Đồng thuận với chủ trương chung, một số hộ dân chủ động bàn giao đất để công trình sớm được triển khai. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Người dân phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh, cho biết gia đình có hơn 700 m² đất bị ảnh hưởng. Dù chưa nhận tiền bồi thường, gia đình vẫn bàn giao mặt bằng để địa phương và đơn vị thi công sớm triển khai dự án.

Mũi thi công tập trung nhân lực, máy móc khoan cọc nhồi tại khu vực đi qua rừng cao su, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục cầu và hầm chui dân sinh

Tính đến giữa tháng 11/2026, mặt bằng toàn tuyến đã được bàn giao đạt 98%. Phần diện tích còn lại đang được các địa phương rà soát, giải quyết kiến nghị và hoàn tất thủ tục liên quan, phấn đấu bàn giao trước ngày 15/12.

Tại xã Phước Hòa, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 99%. Một số trường hợp còn lại đang chờ hoàn thành nhà ở mới để bàn giao mặt bằng. Bà Trần Phương Dung - Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, TP. Hồ Chí Minh, cho biết địa phương đang tiếp tục phối hợp với người dân để hoàn tất công tác bàn giao phần diện tích còn lại.

Các phương tiện cơ giới đang thi công san gạt, lu lèn nền đường trên phần mặt bằng sạch đã được bàn giao dọc tuyến cao tốc

Trong khi đó, tại xã An Long, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt 98%. Ông Nguyễn Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND xã An Long, TP. Hồ Chí Minh, cho biết địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, phấn đấu hoàn thành 100% công tác bàn giao mặt bằng trong tháng 12.

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành triển khai 25 mũi thi công

Trên những phần mặt bằng đã được bàn giao, hoạt động thi công đang được triển khai đồng loạt. Hiện toàn tuyến có 25 mũi thi công, tập trung vào các hạng mục nền đường, cầu, hầm chui dân sinh và hệ thống thoát nước.

Góc nhìn toàn cảnh một mũi thi công đang xử lý nền đất yếu và hệ thống thoát nước trên toàn tuyến dài hơn 52 km

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Các địa phương tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu tổ chức thi công liên tục.

Cận cảnh hoạt động khoan cọc làm móng công trình, một trong 25 mũi thi công đang được triển khai đồng loạt nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 6/2028

Với mặt bằng cơ bản được bàn giao và các mũi thi công đồng loạt triển khai, dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc, hướng đến mục tiêu hoàn thành vào tháng 6/2028. Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực.