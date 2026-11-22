UBND phường Tân Bình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức chương trình kết nối, xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, gắn với các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 20 đến 22/11, chương trình thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Không chỉ tạo không gian giới thiệu sản phẩm, hoạt động còn hướng đến tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh tiếp cận thông tin về tín dụng, chuyển đổi số và khởi nghiệp.

Chương trình kết nối, xúc tiến thương mại và hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân tại phường Tân Bình với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương và các đơn vị

Tạo cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường

Tại chương trình, các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm thuộc những lĩnh vực khác nhau, thu hút người dân đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm. Thông qua đó, doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Các gian hàng tại chương trình xúc tiến thương mại phường Tân Bình tạo cơ hội để doanh nghiệp, hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm và tiếp cận người tiêu dùng

Đặc biệt, việc tập hợp các đơn vị kinh doanh trong cùng một không gian góp phần tăng cường trao đổi thông tin, tìm hiểu nhu cầu thị trường và mở rộng khả năng hợp tác. Đối với các hộ kinh doanh, đây cũng là dịp giới thiệu sản phẩm đến nhiều nhóm khách hàng, đồng thời tiếp nhận những phản hồi trực tiếp để có thêm cơ sở điều chỉnh hoạt động kinh doanh.

Chị Nguyễn Thị Duyên - Đại diện Vietcombank Chi nhánh Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Chương trình là cơ hội để các đơn vị tham gia quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm”.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, chương trình còn triển khai tư vấn, hỗ trợ về tín dụng, chuyển đổi số, khởi nghiệp và kết nối cung cầu. Những nội dung này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin và các giải pháp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, hoạt động tư vấn tín dụng giúp các đơn vị có thêm kênh tìm hiểu thông tin về nguồn vốn. Các nội dung liên quan đến chuyển đổi số và khởi nghiệp cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận những phương thức quản lý, vận hành và phát triển thị trường phù hợp với nhu cầu thực tế.

Gắn phát triển kinh tế tư nhân với hoạt động văn hóa cộng đồng

Theo ông Nguyễn Khắc Nguyên - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, chương trình hướng đến mục tiêu kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đồng thời gắn định hướng phát triển kinh tế địa phương với các hoạt động văn hóa và cộng đồng.

Theo đó, việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, vừa tăng cường sự kết nối giữa chính quyền, các đơn vị kinh doanh và người dân. Đây là hướng tiếp cận nhằm phát huy vai trò của địa phương trong việc đồng hành, hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển.

Với chủ đề “Kết nối hợp tác - Phát triển thịnh vượng - Lan tỏa giá trị Văn hóa Việt Nam”, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, đờn ca tài tử, giới thiệu ẩm thực, trò chơi công nghệ và các hoạt động cộng đồng.

Hoạt động trải nghiệm công nghệ tại chương trình góp phần đa dạng hóa không gian giao lưu, kết nối và thu hút người dân tham gia

Đồng thời, việc kết hợp không gian giao thương với các hoạt động văn hóa tạo thêm điểm nhấn cho chương trình, thu hút người dân tham gia và trải nghiệm. Qua đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm điều kiện tiếp cận khách hàng trong không gian giao lưu gần gũi với đời sống địa phương.

Không chỉ góp phần thúc đẩy giao thương, chương trình còn hướng đến việc xây dựng sự gắn kết giữa hoạt động kinh tế và đời sống văn hóa cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để phường Tân Bình tiếp tục phát huy vai trò kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân tại địa phương.