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Thế giới

Thiếu niên 16 tuổi trở thành phi công tàu lượn trẻ nhất nước Anh

THANH MAI, HUY PHONG, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Chưa đủ tuổi tự lái ô tô trên đường, một thiếu niên 16 tuổi tại Anh đã có thể điều khiển tàu lượn trên bầu trời với tốc độ gần 200 km/giờ và lập kỷ lục khi trở thành phi công có bằng lái tàu lượn trẻ nhất hiện nay ở Anh.

Đam mê chinh phục bầu trời từ năm 13 tuổi, Charlie Lumb bắt đầu hành trình của mình từ lực lượng Thiếu sinh quân Không quân.

Thiếu niên 16 tuổi trở thành phi công tàu lượn trẻ nhất nước Anh- Ảnh 1.
Thiếu niên 16 tuổi trở thành phi công tàu lượn trẻ nhất nước Anh- Ảnh 2.

Charlie lập kỷ lục khi trở thành phi công có bằng lái tàu lượn trẻ nhất hiện nay ở Anh bằng với sự tập trung cao độ và tính kỷ luật hiếm thấy

Charlie đã trải qua 45 giờ bay đơn độc lập để rèn luyện. Sự tập trung cao độ và tính kỷ luật hiếm thấy ở một thiếu niên đã giúp cậu vượt qua bài kiểm tra khắt khe để được cấp bằng lái.

"Khi thực hiện xong chuyến bay cuối cùng và huấn luyện viên thông báo em đã đậu, em chỉ biết thốt lên 'Chà, cuối cùng mình cũng làm được'. Đây giống như bước đệm đầu tiên, hay một cánh cửa để em bước vào phần còn lại trong sự nghiệp bay của mình.", Charlie Lumb - phi công lái tàu lượn chia sẻ. 

Ông Michael Newton, cha của Charlie Lumb phấn khởi: "Thật là một thành tích tuyệt vời khi biết rằng có tới hơn 6.000 phi công lái tàu lượn ở nước này và thằng bé là người trẻ tuổi nhất."

Dù vậy, Charlie không dừng ước mơ tại đó. Mục tiêu xa hơn của cậu là chuyển đổi từ tàu lượn sang môi trường tốc độ cao của lực lượng không quân.


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