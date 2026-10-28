Chính quyền thủ đô London (Anh) vừa chính thức đưa ra quyết định lịch sử khi cấm toàn bộ phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường Oxford sầm uất. Động thái này được kỳ vọng sẽ lấy lại sức hấp dẫn vốn có cho "trái tim" văn hóa tiêu dùng của Vương quốc Anh, trong bối cảnh các trung tâm thương mại truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức.

Cụ thể, kể từ ngày 26/10, đoạn đường dài gần 1 km trên tuyến Oxford đã chính thức áp dụng lệnh cấm đối với xe hơi, xe buýt và cả xe đạp. Chính quyền thành phố nhận định đây là bước đi mang tính bước ngoặt nhằm tạo ra một không gian đi bộ rộng rãi, an toàn và thân thiện hơn. Việc giải phóng tuyến đường khỏi sự đông đúc của các phương tiện giao thông được tin rằng sẽ hỗ trợ tích cực cho các cửa hàng, siêu thị trong khu vực trong việc thu hút khách hàng quay trở lại.

Đoạn đường dài gần 1 km trên phố Oxford (London) chính thức cấm toàn bộ xe hơi, xe buýt và xe đạp từ ngày 26/10 để dành trọn không gian cho người đi bộ

Đánh giá về giải pháp này, ông Sadiq Khan - Thị trưởng London chia sẻ: "Nhiều cửa hàng hiện rơi vào cảnh ít khách, thậm chí phải đóng cửa do sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng bán lẻ trực tuyến. Chúng tôi thực hiện điều này để các cửa hàng tại Oxford có thêm khách, nhiều không gian hơn, đặc biệt là trước dịp Giáng Sinh cuối năm. Nơi này còn có thêm cây xanh, ghế ngồi và 2 quảng trường công cộng mới".

Theo kết quả tham vấn cộng đồng, việc loại bỏ giao thông cơ giới không chỉ mang lại bầu không khí trong lành mà còn tạo động lực mạnh mẽ kích thích các thương hiệu lớn mở cửa hàng mới. London đặt mục tiêu biến Oxford trở thành biểu tượng bán lẻ toàn cầu, đủ sức cạnh tranh với các điểm đến nổi tiếng như Quảng trường Thời đại (Times Square) tại Mỹ hay đại lộ Champs-Élysées ở Pháp.

Quyết định biến Oxford thành phố đi bộ được kỳ vọng sẽ giúp các cửa hàng truyền thống thu hút khách hàng trở lại trước làn sóng mua sắm trực tuyến

Bên cạnh đó, dự án hạ tầng lớn - tuyến tàu điện ngầm Elizabeth mới - cũng đã đưa vào hoạt động ga dừng nằm ngay trên đường Oxford. Sự kết nối giao thông hiện đại này được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp hàng triệu lượt du khách và người dân dễ dàng di chuyển đến đây tham quan, trải nghiệm và mua sắm.