Diễn viên nhí thử sức với sân chơi truyền hình Tranh tài đọ sức

Niềm đam mê nghệ thuật của Lê Gia Hân được nuôi dưỡng từ sớm. Năm 5 tuổi, cô bé từng tham gia cuộc thi Piano cấp thành phố. Sau đó, Gia Hân bén duyên với kịch nói và từng đảm nhận vai Lan lúc nhỏ trong tiểu phẩm Lan tàn.

Diễn viên nhí Lê Gia Hân tại tập 9 chương trình "Tranh tài đọ sức 2"

Bên cạnh đó, cô bé cũng có cho mình một gia tài tác phẩm riêng trên con đường nghệ thuật, điển hình là bộ phim điện ảnh Cục vàng của ngoại do đạo diễn Khương Ngọc phụ trách.

Diễn viên nhí Lê Gia Hân cùng anh trai Lê Tiến Dũng lần đầu tham gia chương trình “Tranh tài đọ sức 2”

Đến với tập 9 trong Tranh tài đọ sức 2, Gia Hân cũng chia sẻ về sở thích diễn phim và ca hát của mình. Đồng hành cùng cô bé là anh trai Tiến Dũng (16 tuổi).

Gia Hân chia sẻ những khoảnh khắc đời thường sau những vai diễn tại Tranh tài đọ sức

Trong phần trò chuyện cùng MC, Gia Hân tiết lộ gia đình có năm anh chị em và cô bé là thành viên nhỏ tuổi nhất. Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm từ anh chị, Gia Hân cũng nhận được sự chăm sóc, nhường nhịn từ những người thân trong nhà.

Gia Hân hào hứng chia sẻ về những câu chuyện thường ngày trong gia đình khi đồng hành cùng anh trai

Dù vậy, cô bé hài hước tiết lộ đôi khi vẫn bị anh Dũng trêu chọc, khiến cuộc trò chuyện trở nên gần gũi và đầy tiếng cười.

Chia sẻ về mối quan hệ giữa hai anh em, Tiến Dũng cho biết cả hai có chung sở thích khám phá những món ăn mới, đặc biệt là những món lạ.

Trong khi đó, Gia Hân cũng xác nhận mình thường được anh chị kèm cặp, hướng dẫn việc học và cảm thấy những lời giảng giải của mọi người khá dễ hiểu.

Trong vòng thi “Bắt sóng đồng đội”, khi được hỏi về việc đầu tiên Gia Hân thường làm sau khi đi học về, cả hai cùng đưa ra đáp án tìm đồ ăn.

Hai anh em Gia Hân - Tiến Dũng phối hợp trong các thử thách của chương trình

Dũng còn bật mí hai anh em thường ăn vặt cùng nhau, bởi sau giờ học, Hân thường cảm thấy đói và thích thưởng thức những món ăn mới lạ.