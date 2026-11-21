Gìn giữ bản sắc văn hóa, vun đắp tình đoàn kết cộng đồng

Hòa trong không khí phấn khởi hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Khu phố 24, phường An Nhơn được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Chương trình là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của địa phương, đồng thời củng cố sự gắn bó, đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Không gian gắn kết rực rỡ sắc màu của Ngày hội cùng phần trình diễn trang phục truyền thống, giao lưu của sinh viên Lào

Mang chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, Ngày hội tạo nên không gian giao lưu văn hóa đặc sắc thông qua các tiết mục văn nghệ, đồng diễn dân vũ, trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam và hội thi trang trí các món bánh dân gian. Những hoạt động này không chỉ góp phần khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc mà còn tạo điều kiện để các thế hệ gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết trong đời sống cộng đồng.

Một điểm nhấn đáng chú ý là sự tham gia giao lưu của hai sinh viên đến từ nước bạn Lào. Đặc biệt, gia đình bà Phan Thị Hồng Đào, thành viên Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 4, đã đồng hành trong hoạt động “Gia đình Việt với sinh viên Lào”. Qua những khoảnh khắc giao lưu thân tình, chương trình góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào, đồng thời lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách và giàu lòng nhân ái.

Bên cạnh đó, không gian Ngày hội còn được mở rộng với các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp, hoạt động chuyển đổi số, triển lãm ảnh, không gian văn hóa Hồ Chí Minh và trò chơi dân gian. Sự kết hợp giữa các hoạt động truyền thống và hiện đại đã tạo nên không khí vui tươi, gần gũi, giúp Ngày hội thực sự trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi mỗi người dân thêm trân trọng những giá trị chung và ý thức hơn về trách nhiệm xây dựng cộng đồng.

Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo”, phát huy sức mạnh từ cơ sở

Phát huy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phường An Nhơn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Từ thực tiễn triển khai đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, cùng những tập thể, cá nhân tận tâm đóng góp cho cộng đồng trên các lĩnh vực an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống Nhân dân và xây dựng khu dân cư văn minh.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại Ngày hội

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã tuyên dương 19 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2026. Đây là những điển hình thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sáng tạo trong vận động Nhân dân tham gia các hoạt động tại địa phương. Việc biểu dương không chỉ ghi nhận những đóng góp thiết thực mà còn tạo động lực để các mô hình hiệu quả tiếp tục được nhân rộng, góp phần đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, Ngày hội còn dành thời gian để đại diện khu phố báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo diễn đàn để người dân trực tiếp trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đến đời sống, sinh hoạt tại khu dân cư. Qua đó, tinh thần dân chủ ở cơ sở được phát huy, tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được quan tâm, tiếp thu.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Công tác Mặt trận Khu phố phát động phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, hướng đến những mục tiêu cụ thể trong năm 2027. Trong đó, địa phương chú trọng xây dựng các tuyến đường, tuyến hẻm văn minh, phát triển mảng xanh, vận động hiến máu nhân đạo, chăm lo gia đình khó khăn, hỗ trợ học sinh vượt khó và giữ gìn an ninh trật tự. Những nội dung này cho thấy tinh thần đại đoàn kết không dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc gắn trực tiếp với lợi ích và chất lượng cuộc sống của người dân.

Chăm lo an sinh xã hội, vun đắp khu dân cư nghĩa tình

Cùng với việc phát huy sức mạnh đoàn kết, công tác chăm lo an sinh xã hội tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm được phường An Nhơn quan tâm triển khai. Tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn được thể hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có việc biểu dương các gương “Người tốt, việc tốt” năm 2026 và trao tặng những phần quà nghĩa tình đến các hộ gia đình trên địa bàn.

Tại Ngày hội, các phần quà từ Thành phố, phường và khu phố đã được trao tận tay nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất khác nhau nhưng đều chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng. Đây không chỉ là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống mà còn thể hiện tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhiều phần quà ý nghĩa được trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Thông qua hoạt động biểu dương người tốt, việc tốt, địa phương cũng mong muốn nhân rộng những nghĩa cử cao đẹp trong đời sống thường ngày. Đó có thể là những hành động giúp đỡ người khó khăn, đóng góp công sức cho hoạt động cộng đồng hay tích cực tham gia các phong trào tại khu dân cư. Chính những việc làm bình dị ấy đã góp phần tạo nên nền tảng của tình làng nghĩa xóm, củng cố niềm tin và sự gắn bó giữa người dân với địa phương.

Từ những hoạt động văn hóa, giao lưu cộng đồng đến phong trào “Dân vận khéo” và công tác an sinh xã hội, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường An Nhơn đã khẳng định ý nghĩa của việc xây dựng khối đại đoàn kết ngay từ cơ sở. Mỗi người dân, mỗi gia đình và mỗi tổ chức đều là một nhân tố quan trọng trong hành trình chung tay xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn và hạnh phúc.

Với tinh thần “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, những giá trị tốt đẹp được lan tỏa từ Ngày hội sẽ tiếp tục trở thành động lực để cán bộ và Nhân dân phường An Nhơn phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng lòng vượt qua khó khăn, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.