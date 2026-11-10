Mỹ: Hãng Macy'S chuẩn bị cho Lễ diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn lần thứ 100

Mỹ đang gấp rút chuẩn bị những mô hình bóng bay mới với hình dáng của những nhân vật đáng yêu với kích thước khổng lồ, những chiếc bóng bay to lớn này sẽ xuất hiện tại Lễ diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn thường niên của Macy’s vào ngày 26/11 tới.

Những mô hình bóng bay khổng lồ được chuẩn bị cho Lễ diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn lần thứ 100

Bà Kathlee Wright - giám đốc điều hành sản xuất tại Macy's Studios cho biết, ngoài các yếu tố mới, lễ diễu hành năm nay cũng có những chi tiết nhằm tôn vinh lịch sử của tổ chức. Chẳng hạn như sự trở lại của con bọ Doodle Bug – một mô hình dài tới 30 mét với thiết kế uốn lượn, từng xuất hiện trong các kỳ diễu hành suốt nhiều năm trước đây.

Lễ diễu hành của Macy’s bắt đầu từ năm 1924. Tuy nhiên, do sự kiện bị tạm ngưng 3 năm trong Thế chiến thứ hai, nên phải đến tận năm nay, kỳ diễu hành lần thứ 100 mới diễn ra.

Đoàn diễu hành vào sáng Lễ Tạ ơn sẽ đi qua các tuyến phố ở Manhattan và kết thúc tại cửa hàng Macy’s ở Herald Square.



