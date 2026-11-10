CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Mỹ: Hãng Macy'S chuẩn bị cho Lễ diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn lần thứ 100

ANH THƯ, MẠNH LINH, NGỌC PHẠM
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Các mô hình bóng bay nhân vật mới dành cho Lễ diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn lần thứ 100 của Macy’s vừa được thử nghiệm tại sân vận động MetLife, bang New Jersey của Mỹ.

Mỹ đang gấp rút chuẩn bị những mô hình bóng bay mới với hình dáng của những nhân vật đáng yêu với kích thước khổng lồ, những chiếc bóng bay to lớn này sẽ xuất hiện tại Lễ diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn thường niên của Macy’s vào ngày 26/11 tới.

Mỹ: Hãng Macy'S chuẩn bị cho Lễ diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn lần thứ 100 - Ảnh 1.
Mỹ: Hãng Macy'S chuẩn bị cho Lễ diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn lần thứ 100 - Ảnh 2.

Những mô hình bóng bay khổng lồ được chuẩn bị cho Lễ diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn lần thứ 100

Bà Kathlee Wright - giám đốc điều hành sản xuất tại Macy's Studios cho biết, ngoài các yếu tố mới, lễ diễu hành năm nay cũng có những chi tiết nhằm tôn vinh lịch sử của tổ chức. Chẳng hạn như sự trở lại của con bọ Doodle Bug – một mô hình dài tới 30 mét với thiết kế uốn lượn, từng xuất hiện trong các kỳ diễu hành suốt nhiều năm trước đây.

Lễ diễu hành của Macy’s bắt đầu từ năm 1924. Tuy nhiên, do sự kiện bị tạm ngưng 3 năm trong Thế chiến thứ hai, nên phải đến tận năm nay, kỳ diễu hành lần thứ 100 mới diễn ra.

Đoàn diễu hành vào sáng Lễ Tạ ơn sẽ đi qua các tuyến phố ở Manhattan và kết thúc tại cửa hàng Macy’s ở Herald Square.


Tin liên quan

Mỹ: Chi tiêu trong dịp Lễ Tạ ơn tăng 5% so với năm ngoái

Mỹ: Chi tiêu trong dịp Lễ Tạ ơn tăng 5% so với năm ngoái

(HTV) - Tổng chi tiêu trực tuyến vào thứ Năm Lễ Tạ ơn , tại Mỹ , đã tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, lên 6,4 tỷ đô la.

2 chú gà tây may mắn nhất nước Mỹ dịp Lễ Tạ ơn

2 chú gà tây may mắn nhất nước Mỹ dịp Lễ Tạ ơn

(HTV) - Ở Mỹ, có hai chú gà tây được đón tiếp nồng hậu tại thủ đô Washington, D.C., được ăn 5 sao, ngủ 5 sao. Chúng sẽ trở thành những con gà tây may mắn nhất nước này dịp lễ Tạ ơn khi khi được Tổng thống... "ân xá"!

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Thời sự 18:08 09/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 9/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Xe tuk-tuk điện phát triển nhanh tại Ấn Độ

Thế giới 21:21 09/11/2026

(HTV) - Nhờ khả năng di chuyển linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc, xe tuk-tuk đang trở thành lựa chọn của nhiều người dân Ấn Độ.

Dự báo thời tiết ngày 10/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Xã hội 21:22 09/11/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 10/11/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Mỹ phát tín hiệu hạn chế không kích Iran | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 9/11/2026

Mỹ phát tín hiệu hạn chế không kích Iran | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 9/11/2026

Thời sự 21:31 09/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 9/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Xem thêm