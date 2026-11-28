“Thính giác” tiếp tục hành trình tại các liên hoan phim quốc tế

Điện ảnh Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của giới phê bình Pháp khi bộ phim “Thính giác” (tựa tiếng Anh: Hearing) của đạo diễn Lê Bảo được lựa chọn tranh giải quốc tế tại Liên hoan phim Ba châu lục lần thứ 48, diễn ra tại thành phố Nantes, miền Tây nước Pháp.

Bộ phim “Thính giác” (Hearing) của đạo diễn Lê Bảo (Ảnh: NSX)

Theo thông tin từ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp, trong bài viết đăng ngày 26/11, nhật báo Le Monde đánh giá cao tài năng của đạo diễn Lê Bảo, đặc biệt ở khả năng xử lý nhịp điệu, hình ảnh và âm thanh. Đây cũng là những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng trong phong cách làm phim của nhà làm phim trẻ Việt Nam.

Sinh năm 1990 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Bảo từng gây chú ý với phim dài đầu tay “Vị” (Taste). Tác phẩm giành Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo ở hạng mục Encounters tại Liên hoan phim quốc tế Berlin năm 2021. Đến tháng 8/2026, bộ phim “Thính giác” tiếp tục góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Locarno (Thụy Sĩ), tranh giải Báo Vàng.

Lê Bảo từng gây chú ý với phim dài đầu tay “Vị” (Taste) (Ảnh: NSX)

Với thời lượng 128 phút, “Thính giác” khai thác những rạn nứt trong quan hệ gia đình và khó khăn trong giao tiếp giữa con người. Câu chuyện xoay quanh một kỹ thuật viên chuyên đo âm thanh, được xây dựng từ những trải nghiệm thời thơ ấu và đời sống gia đình của chính đạo diễn.

Tác phẩm là dự án hợp tác sản xuất giữa 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Việt Nam, Singapore, Na Uy, Pháp, Indonesia, Saudi Arabia, Campuchia, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Dấu ấn Việt Nam tại sân chơi điện ảnh quốc tế

Theo đánh giá của Le Monde, điện ảnh Việt Nam đang cho thấy sức sáng tạo đáng chú ý thông qua sự xuất hiện của nhiều đạo diễn có cá tính nghệ thuật riêng. Liên hoan phim Ba châu lục cũng là một trong những sân chơi quốc tế ghi nhận dấu ấn của các nhà làm phim Việt Nam trong những năm gần đây.

Năm 2024, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên giành giải Khinh khí cầu Vàng với bộ phim “Tro tàn rực rỡ”. Đến năm 2025, đạo diễn Trương Minh Quý nhận giải Khinh khí cầu Bạc và trở thành thành viên Ban giám khảo liên hoan phim năm nay.

Một phân cảnh thể hiện cách khai thác âm thanh, hình ảnh trong phim “Thính giác” (Ảnh: NSX)

Liên hoan phim Ba châu lục lần thứ 48 diễn ra từ ngày 20 đến 28/11 tại Nantes, là sự kiện điện ảnh quốc tế dành cho các tác phẩm đến từ châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Kết quả tranh giải quốc tế năm nay dự kiến được công bố ngày 27/11.

Việc “Thính giác” được lựa chọn tranh giải tiếp tục mở rộng sự hiện diện của điện ảnh Việt Nam tại các sự kiện quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội để những góc nhìn và câu chuyện mang dấu ấn Việt Nam tiếp cận khán giả nước ngoài.

Nguồn: TTXVN