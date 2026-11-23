Điện ảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tác phẩm thu hút sự chú ý của công chúng, trong khi lực lượng nhà làm phim trẻ ngày càng tham gia tích cực vào hoạt động sáng tạo. Tuy nhiên, những tín hiệu khởi sắc tại thị trường trong nước chưa đồng nghĩa với khả năng cạnh tranh rộng rãi trên thị trường quốc tế.

Hoạt động sáng tạo điện ảnh Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực

Một trong những khó khăn được các nhà làm phim quan tâm là nguồn lực dành cho hoạt động quảng bá, phát hành và kết nối thị trường. Theo đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy, việc có thêm các quỹ hỗ trợ quảng bá phim, đưa tác phẩm ra nước ngoài là nhu cầu cần thiết. Trước đây, nhiều nhà làm phim phải tự xoay xở ở các khâu này, dẫn đến không ít khó khăn trong quá trình giới thiệu tác phẩm đến khán giả quốc tế.

Các nhà làm phim trẻ ngày càng tham gia tích cực vào hoạt động sáng tạo

Bên cạnh bài toán nguồn lực, việc duy trì hoạt động sáng tạo, phát huy kinh nghiệm của những nghệ sĩ đi trước và tạo điều kiện cho lực lượng kế cận cũng là vấn đề cần được quan tâm. Đây là những yếu tố quan trọng để bảo đảm sự tiếp nối trong sáng tạo, đồng thời hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

Quảng bá và phát hành là những khâu cần thêm nguồn lực hỗ trợ

Trong bối cảnh hội nhập, hợp tác với các nền điện ảnh có kinh nghiệm được xem là một hướng đi để mở rộng cơ hội phát triển. Ông Kwon Tae Han - Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, nhận định Việt Nam có dân số trẻ, nền văn hóa phong phú và thị trường điện ảnh nhiều tiềm năng. Việc kết hợp những lợi thế này với kinh nghiệm sản xuất, đầu tư và phân phối của Hàn Quốc có thể mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Hợp tác quốc tế mở ra cơ hội phát triển cho điện ảnh Việt Nam

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, bên cạnh nguồn lực đầu tư và chính sách hỗ trợ, việc hình thành các thiết chế, không gian chuyên biệt dành cho điện ảnh cũng là yêu cầu đặt ra. Những không gian này không chỉ phục vụ hoạt động sản xuất mà còn tạo điều kiện giao lưu, quảng bá, tôn vinh các nghệ sĩ, tác phẩm và đóng góp của ngành.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, đề cập định hướng xây dựng các thiết chế dành cho điện ảnh, trong đó có công viên điện ảnh và không gian vinh danh nghệ sĩ, tác phẩm cùng những đóng góp của ngành điện ảnh.

Các thiết chế chuyên biệt góp phần hoàn thiện hạ tầng điện ảnh

TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến xây dựng hệ sinh thái điện ảnh đồng bộ, từ đầu tư hạ tầng, phim trường đến thu hút nguồn lực, hỗ trợ sản xuất và phát triển khán giả. Đây là định hướng nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho các hoạt động sáng tạo, sản xuất và quảng bá tác phẩm.

Phát triển công nghiệp điện ảnh góp phần đưa bản sắc văn hóa Việt Nam đến với khán giả quốc tế

Để điện ảnh Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế, cần sự phối hợp giữa chính sách hỗ trợ, nguồn lực đầu tư, hoạt động quảng bá và kết nối hợp tác. Khi những điểm nghẽn này từng bước được tháo gỡ, ngành điện ảnh sẽ có thêm điều kiện phát triển chuyên nghiệp, đồng thời đưa bản sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả thế giới.







