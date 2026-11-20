Hợp tác điện ảnh mở rộng cơ hội phát triển thị trường quốc tế

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, điện ảnh không chỉ là lĩnh vực nghệ thuật mà còn đóng góp vào kinh tế sáng tạo, quảng bá hình ảnh và bản sắc quốc gia. Đây là nội dung được tập trung trao đổi tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam, với chuyên đề về chiến lược hợp tác và phát triển trong lĩnh vực điện ảnh, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Các chuyên gia Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường phim nội địa và bài học xây dựng hệ sinh thái điện ảnh tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam

Những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam ghi nhận sự phát triển về quy mô thị trường, số lượng tác phẩm và sức hút đối với khán giả. Cùng với đó, nhu cầu mở rộng thị trường, tiếp cận mô hình sản xuất và phát hành quốc tế cũng đặt ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận định, trước đây, một số cá nhân và doanh nghiệp tư nhân đã triển khai hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu có thêm định hướng hợp tác mang tính chiến lược ở cấp Nhà nước, lĩnh vực này sẽ có điều kiện phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

TP. Hồ Chí Minh chú trọng tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và liên hoan phim quy mô lớn nhằm thúc đẩy công nghiệp sáng tạo và quảng bá hình ảnh đô thị

Bên cạnh việc tạo ra những tác phẩm chất lượng, điện ảnh Việt Nam cũng cần cơ chế hỗ trợ để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế. PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, cho rằng Hàn Quốc không xem xuất khẩu phim đơn thuần là hoạt động kinh doanh của một hãng phim, mà là chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Hợp tác điện ảnh gắn với kinh nghiệm sản xuất và phân phối quốc tế

Với hệ sinh thái phát triển đồng bộ từ đào tạo, sản xuất đến phát hành và quảng bá quốc tế, điện ảnh Hàn Quốc mang đến nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình mở rộng hợp tác.

Hoạt động sản xuất phim trong nước ngày càng chuyên nghiệp về quy mô lẫn kỹ thuật, tạo nền tảng để điện ảnh Việt Nam mở rộng hợp tác và tiếp cận thị trường quốc tế

Ông Kwon Tae Han - Phó Tổng Lãnh sự Đại Hàn Dân Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết thành công của điện ảnh Hàn Quốc là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài, kết hợp giữa năng lực sáng tạo, nền tảng công nghiệp, sự hỗ trợ của Chính phủ và hệ thống phân phối quốc tế.

Theo ông, Việt Nam có thị trường nội địa tiềm năng cùng nguồn tài nguyên văn hóa phong phú. Nếu kết hợp những lợi thế này với kinh nghiệm sản xuất, đầu tư và phân phối của Hàn Quốc, hai bên có thể tạo ra những cơ hội hợp tác mới, hướng đến thị trường toàn cầu.

Thúc đẩy hợp tác điện ảnh thực chất và lâu dài tại TP. Hồ Chí Minh

Không chỉ dừng lại ở giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, diễn đàn còn hướng đến việc mở rộng hợp tác thực chất giữa các tổ chức, doanh nghiệp và nhà làm phim hai nước.

Sáu diễn giả gồm đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Điện ảnh Seoul và các doanh nghiệp điện ảnh ngồi thảo luận trên sân khấu tọa đàm

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố kỳ vọng quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực điện ảnh sẽ tiếp tục được mở rộng, từ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm đến triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực và phát triển lâu dài. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhà làm phim quốc tế.

Nguồn tài nguyên văn hóa phong phú là lợi thế lớn giúp điện ảnh Việt Nam tạo dấu ấn riêng khi kết hợp với kinh nghiệm sản xuất và phân phối của các đối tác quốc tế

Thông qua việc kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các dự án chung, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng phát huy tiềm năng của ngành điện ảnh, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng sự hiện diện của phim Việt trên thị trường quốc tế.