Hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc mở ra cơ hội trao đổi kinh nghiệm

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác văn hóa, kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam với chủ đề "Chiến lược hợp tác và phát triển thông qua công nghiệp điện ảnh". Sự kiện diễn ra lúc 14 giờ ngày 19/11/2026 tại Khách sạn Rex Sài Gòn, với sự tham dự của khoảng 100 đại biểu.

Hoạt động hợp tác sản xuất phim tạo cơ hội để các nhà làm phim Việt Nam và Hàn Quốc trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực điện ảnh (Ảnh: Internet)

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh là cơ quan tham mưu, triển khai; Nhà hát Kịch Thành phố chủ trì thực hiện công tác phối hợp tổ chức. Diễn đàn có sự tham gia của đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội Điện ảnh Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cùng các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh.

Về phía Hàn Quốc, thành phần tham dự gồm đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), đại diện Liên hoan phim quốc tế Busan, các tổ chức điện ảnh, chuyên gia, nhà sản xuất, đơn vị phát hành và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện ảnh.

Hàn Quốc sở hữu nền công nghiệp điện ảnh phát triển hiện đại, mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn về chính sách hỗ trợ sản xuất và xây dựng hệ sinh thái điện ảnh cho TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Internet)

Một trong những nội dung trọng tâm của Diễn đàn là trao đổi kinh nghiệm và chính sách phát triển công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, tập trung vào các giải pháp hỗ trợ sản xuất phim, phát triển thị trường, thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng hệ sinh thái điện ảnh. Qua đó, TP. Hồ Chí Minh có thêm cơ sở nghiên cứu, tham khảo những mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố.

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác sản xuất phim

Bên cạnh việc trao đổi kinh nghiệm, Diễn đàn giới thiệu chiến lược tăng trưởng và định hướng phát triển công nghiệp điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, Thành phố tập trung quảng bá tiềm năng về bối cảnh quay phim, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và hệ thống dịch vụ hỗ trợ sản xuất phim; đồng thời tăng cường kết nối với các nhà đầu tư, nhà sản xuất và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thông qua hoạt động này, TP. Hồ Chí Minh hướng đến thu hút các dự án phim và đoàn làm phim quốc tế đến Thành phố, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực sản xuất điện ảnh.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh quảng bá tiềm năng bối cảnh quay phim, cơ sở hạ tầng và hệ thống dịch vụ hỗ trợ sản xuất nhằm thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến hợp tác (Ảnh: Internet)

Một nội dung khác là tọa đàm, thảo luận chuyên đề về định hướng hợp tác và phát triển điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc. Các đại biểu tập trung trao đổi về cơ hội hợp tác sản xuất, đồng sản xuất phim; đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kỹ xảo và hậu kỳ; hợp tác phát hành, phổ biến phim, cũng như tổ chức các chương trình giao lưu, giới thiệu tác phẩm điện ảnh giữa hai nước.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển công nghiệp điện ảnh bền vững

Liên hoan phim quốc tế Busan là một trong những sự kiện điện ảnh nổi bật của Hàn Quốc, góp phần quảng bá các tác phẩm và kết nối ngành công nghiệp điện ảnh quốc tế (Ảnh: Internet)

Thông qua các phiên tham luận và thảo luận chuyên đề, Diễn đàn tạo không gian gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước. Đây cũng là dịp để các bên nhận diện cơ hội hợp tác, kết nối đối tác và đề xuất những chương trình phối hợp cụ thể trong thời gian tới.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, sự kiện có ý nghĩa trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa và định hướng xây dựng Thành phố trở thành trung tâm giao lưu, sáng tạo điện ảnh của khu vực. Là thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Điện ảnh, Thành phố đang hướng đến phát huy nguồn lực sáng tạo, hoàn thiện môi trường hoạt động điện ảnh, tăng cường kết nối quốc tế và mở rộng hợp tác với các nền công nghiệp điện ảnh phát triển.

Việc trao đổi kinh nghiệm với Hàn Quốc - Quốc gia có nhiều thành tựu trong phát triển công nghiệp điện ảnh, tổ chức các sự kiện điện ảnh quốc tế và xây dựng hệ sinh thái sản xuất, phát hành phim - được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm góc nhìn và kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển điện ảnh Thành phố.

Các thành viên đoàn làm phim cùng gặp gỡ, lưu lại hình ảnh sau hoạt động sản xuất tại Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, Diễn đàn góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và môi trường sản xuất phim của TP. Hồ Chí Minh đến cộng đồng điện ảnh quốc tế; thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Qua sự kiện, Thành phố kỳ vọng hình thành những mối quan hệ hợp tác thực chất, lâu dài, từng bước chuyển hóa các ý tưởng thành chương trình, dự án cụ thể, góp phần phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.