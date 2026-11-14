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Văn hóa - Giải trí

Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu phim miễn phí nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

THÙY DƯƠNG
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Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim từ ngày 18 đến 20/11 tại Rạp Ngọc Khánh, Hà Nội. Ba tác phẩm điện ảnh tiêu biểu được giới thiệu dịp này góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết.

Ba tác phẩm điện ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa Việt

Theo thông tin từ Viện Phim Việt Nam, chương trình giới thiệu ba bộ phim gồm "Đêm hội Long Trì", "Mùa len trâu" và "Trăng nơi đáy giếng". Các suất chiếu diễn ra vào lúc 9 giờ sáng trong ba ngày liên tiếp tại Rạp Ngọc Khánh, số 523 Kim Mã, Hà Nội.

Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu phim miễn phí nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc - Ảnh 1.

Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu ba tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 (Ảnh: Viện Phim Việt Nam)

Mở đầu chương trình vào ngày 18/11 là "Đêm hội Long Trì", tác phẩm được đánh giá là một trong những bộ phim tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam thế kỷ 20. Lấy bối cảnh xã hội phong kiến, phim phản ánh sự suy thoái, phân rã của bộ máy cai trị, đồng thời lên án tình trạng lũng đoạn quyền lực, tha hóa đạo đức và bỏ bê triều chính. Qua câu chuyện lịch sử, tác phẩm gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức đối với vận mệnh đất nước.

Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu phim miễn phí nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc - Ảnh 2.

"Đêm hội Long Trì" phản ánh những biến động của xã hội phong kiến, gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của con người trước đất nước (Ảnh: NSX)

Ngày 19/11, khán giả sẽ được thưởng thức "Mùa len trâu", bộ phim lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ trong mùa nước nổi. Tác phẩm khắc họa cuộc sống nhiều gian khó của người dân vùng sông nước, qua đó làm nổi bật sức sống, nghị lực vượt lên hoàn cảnh và tinh thần tương thân tương ái. Bộ phim từng ghi dấu ấn tại Liên hoan phim Việt Nam, đồng thời được giới thiệu tại nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế như Locarno (Thụy Sĩ), Chicago (Mỹ), Asian Marine (Nhật Bản) và Liên hoan phim Cannes (Pháp).

Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu phim miễn phí nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc - Ảnh 3.

"Mùa len trâu" tái hiện cuộc sống của người dân Nam Bộ trong mùa nước nổi, làm nổi bật nghị lực và tình người giữa những khó khăn (Ảnh: NSX)

Khép lại chương trình vào ngày 20/11 là "Trăng nơi đáy giếng", câu chuyện về người phụ nữ tần tảo nhưng chịu nhiều tổn thương bởi những khuôn mẫu truyền thống. Tác phẩm gợi mở sự thấu cảm, sẻ chia trong gia đình và cộng đồng, đồng thời đặt ra suy ngẫm về những quan niệm đã không còn phù hợp trong đời sống hiện đại. Phim từng nhận giải Cánh diều Bạc, giải Cánh diều Vàng dành cho nữ diễn viên chính, cùng một số ghi nhận tại Liên hoan phim quốc tế Dubai năm 2008.

Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu phim miễn phí nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc - Ảnh 4.

"Trăng nơi đáy giếng" khai thác thân phận người phụ nữ trong những khuôn mẫu truyền thống, gợi suy ngẫm về sự thấu hiểu và sẻ chia trong gia đình (Ảnh: NSX)

Điện ảnh góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần đoàn kết

Thông qua ba tác phẩm thuộc những đề tài và bối cảnh khác nhau, chương trình tạo cơ hội để khán giả nhìn lại nhiều lát cắt của đời sống, lịch sử và văn hóa Việt Nam. Từ câu chuyện về trách nhiệm với đất nước, tình người trong gian khó đến thân phận con người trước những khuôn mẫu xã hội, mỗi bộ phim đều gửi gắm những giá trị nhân văn có ý nghĩa lâu dài.

Hoạt động chiếu phim cũng là dịp đưa các tác phẩm điện ảnh có giá trị đến gần hơn với công chúng, góp phần phát huy vai trò của điện ảnh trong việc lưu giữ ký ức, quảng bá bản sắc văn hóa và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Nguồn: TTXVN

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