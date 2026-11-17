Di dời chung cư nguy hiểm, bảo đảm quyền lợi người dân

Chung cư Vĩnh Hội, phường Khánh Hội là một trong những chung cư cấp D trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, thuộc diện nguy hiểm, cần di dời khẩn cấp. Phần lớn cư dân đồng thuận với chủ trương di dời, song mong muốn phương án bồi thường hợp lý và có giải pháp bảo đảm cuộc sống sau khi chuyển đi.

Gắn bó với chung cư gần 60 năm, anh Trương Thanh Tùng - Cư dân chung cư Vĩnh Hội, phường Khánh Hội, TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ gia đình và nhiều hộ dân mong muốn được bố trí nơi ở phù hợp, đồng thời có điều kiện tiếp tục buôn bán để duy trì cuộc sống.

Hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng của một khu chung cư cũ tại TP. Hồ Chí Minh với tường bong tróc, rêu mốc, thuộc diện nguy hiểm cấp D cần di dời khẩn cấp

Cùng chung mối quan tâm, ông Hoàng Mạnh Quỳnh - Cư dân chung cư Vĩnh Hội cho biết nhiều hộ mong muốn nhận tiền bồi thường thỏa đáng để chủ động tìm nơi ở mới, thay vì chờ đợi quá trình xây dựng lại chung cư kéo dài. Tuy nhiên, người dân cũng lo ngại về mức độ an toàn của công trình hiện hữu.

Đại diện chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng kiểm tra hiện trạng công trình, ghi nhận tâm tư và nguyện vọng của các hộ dân sinh sống tại chung cư

Nắm bắt tâm tư của cư dân, chính quyền phường Khánh Hội đang triển khai song song công tác di dời, bố trí tạm cư và lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư và công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư tham gia.

Hoạt động buôn bán nhộn nhịp dưới tầng trệt chung cư; nhiều hộ dân mong muốn có giải pháp bảo đảm sinh kế và duy trì việc kinh doanh sau khi di dời

Ông Võ Thanh Dũng - Chủ tịch UBND phường Khánh Hội, TP. Hồ Chí Minh Địa phương thường xuyên ghi nhận nguyện vọng của người dân, đồng thời làm việc với các đơn vị liên quan để tìm kiếm nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cư dân. Việc thương lượng về giá bồi thường được thực hiện giữa người dân và chủ đầu tư.

Bảo đảm tạm cư, từng bước tháo gỡ vướng mắc cải tạo chung cư

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, đối với 16 chung cư cấp D, thành phố đã chuẩn bị quỹ nhà phục vụ bố trí tạm cư. Trường hợp người dân không lựa chọn nhà tạm cư do thành phố bố trí, có thể chủ động tìm nơi ở phù hợp; chi phí thuê nhà được ngân sách chi trả trước và chủ đầu tư hoàn trả sau.

Cư dân gắn bó lâu năm với chung cư chia sẻ nguyện vọng về phương án bồi thường hợp lý và bố trí nơi ở ổn định trước chủ trương di dời

Ông Vũ Anh Dũng - Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, cho biết Sở đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Công văn 9912, yêu cầu các địa phương rà soát nhu cầu tạm cư, thông báo kết quả kiểm định chất lượng chung cư và lắp đặt biển cảnh báo tại những khu vực hư hỏng nặng. Đồng thời, các đơn vị liên quan được yêu cầu triển khai những nhiệm vụ cụ thể theo đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư giai đoạn 2026-2030.

Góc nhìn từ trên cao cho thấy khu vực sân chung cư với nhiều lều bạt buôn bán tự phát cùng biển cảnh báo nguy hiểm được lắp đặt tại khu vực hư hỏng nặng

Về lâu dài, Sở Xây dựng đang nghiên cứu dự thảo nghị quyết riêng về cơ chế, chính sách và giải pháp cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Cơ chế này được kỳ vọng tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai, tăng khả năng thu hút doanh nghiệp tham gia, đồng thời bảo đảm an toàn và ổn định chỗ ở cho người dân.