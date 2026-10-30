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Đời sống

Thông tin về kế hoạch di dời, xây dựng lại 64 chung cư cấp D

BÍCH VÂN, THIỆN TOÀN, KIM NGỌC
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(HTV) - TP. Hồ Chí Minh hiện có 64 chung cư với 89 lô nhà thuộc diện phải khẩn trương phá dỡ, xây dựng lại, cùng với 458 chung cư với 509 lô nhà cần được sửa chữa. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng các chung cư này trong giai đoạn 2026-2030.

Tại họp báo, đại đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến mục tiêu và tiến độ di dời dân cư, tháo dỡ công trình nguy hiểm tại 64 chung cư cũ cấp D trên địa bàn.

Thông tin về kế hoạch di dời, xây dựng lại 64 chung cư cấp D - Ảnh 1.
Thông tin về kế hoạch di dời, xây dựng lại 64 chung cư cấp D - Ảnh 2.

Đại diện các cơ quan phát biểu tại buổi cung cấp thông tin

Ông Vũ Anh Dũng - Phó phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Giai đoạn 2026-2030, Sở sẽ hoàn thành cơ bản các công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại; hoàn thành công tác sửa chữa, nâng cấp gia cố đối với chung cư không thuộc trường hợp phá dỡ trong năm 2027. Đối với trường hợp 64 chung cư thuộc 18 phường có kế hoạch xây dựng mới từ nay đến năm 2030..."

Thông tin tại họp báo, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau hai thập kỷ, TP. Hồ Chí Minh một lần nữa đứng trước dấu mốc đặc biệt: đảm nhận vai trò đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026. Đây còn là dịp để Thành phố kể câu chuyện về một đô thị năng động, hiện đại và giàu bản sắc.

Nhiều thông tin quan trọng tại buổi cung cấp thông tin báo chí định kỳ - Ảnh 4.

Đại diện các cơ quan có mặt tại buổi cung cấp thông tin định kỳ

Ông Phùng Nguyên Tường Minh - Phó Trưởng phòng Phòng Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh trình bày: Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thuộc 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu...

Thông tin từ Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định thu hồi 171 nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý. Đồng thời, thực hiện công tác bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, các bộ, ngành Trung ương đã ban hành các quyết định chuyển giao các nhà, đất dôi dư trên địa bàn Thành phố về UBND TP. Hồ Chí Minh quản lý, xử lý.


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