141 hộ dân ở TP. Hồ Chí Minh phải di dời khẩn cấp khỏi chung cư có nguy cơ sập đổ

Một biển cảnh báo tại chung cư Vĩnh Hội (phường Khánh Hội, TP. Hồ Chí Minh) - Ảnh: Như Quỳnh

Ngày 24/10, UBND phường Khánh Hội cho biết đang triển khai kế hoạch di dời khẩn cấp 141 hộ dân còn sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C) nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo kết quả kiểm định, chung cư Vĩnh Hội được xếp vào cấp D - mức nguy hiểm cao nhất, công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, không còn bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng.

Từ năm 2017, sau khi có kết quả kiểm định, đã có 103 trường hợp di dời khỏi chung cư theo kế hoạch. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 141 hộ chưa đồng thuận di dời.

Trong khi đó, công trình tiếp tục xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân đang sinh sống tại đây.

Chung cư Vĩnh Hội chụp năm 2025 - Ảnh: Như Quỳnh

Để phục vụ công tác di dời, TP. Hồ Chí Minh đã bố trí quỹ 141 căn hộ tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Người dân sẽ được bố trí chỗ ở tạm thời cho đến khi lựa chọn được chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Sau khi có quyết định bố trí tạm cư, các hộ dân liên hệ Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh) để xem căn hộ, hoàn tất hồ sơ, ký hợp đồng và nhận bàn giao nhà.

Đến nay, toàn bộ 141 căn hộ tạm cư đã được sửa chữa, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và sẵn sàng bàn giao cho người dân.

Ông Võ Thanh Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Khánh Hội nhấn mạnh việc di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi chung cư Vĩnh Hội là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước nguy cơ sập đổ của công trình.

Chính quyền địa phương đề nghị các chủ sở hữu, hộ dân đồng thuận, chấp hành nghiêm yêu cầu di dời của cơ quan có thẩm quyền, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Những vết nứt lớn, chạy dài dọc theo các cột trụ của chung cư Vĩnh Hội - Ảnh: Như Quỳnh chụp năm 2025

Theo thống kê, TP. Hồ Chí Minh hiện có 63 chung cư với 89 lô nhà thuộc diện phải khẩn trương phá dỡ, xây dựng lại. Các chung cư này nằm trên địa bàn 16 phường, gồm Bình Quới, Bình Tây, Chợ Lớn, Gia Định, Tân Sơn Nhì, Thạnh Mỹ Tây, Vũng Tàu, Vườn Lài, Sài Gòn, Nhiêu Lộc, An Đông, Tân Hưng, Cầu Kiệu, Bến Thành, Khánh Hội và Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, thành phố còn 458 chung cư với 509 lô nhà tại 41 phường không thuộc diện phải phá dỡ nhưng cần được bố trí kinh phí cải tạo, sửa chữa để bảo đảm an toàn.

Nguồn: Báo Lao động