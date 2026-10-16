Victor Wembanyama được dự đoán giành MVP, đưa San Antonio Spurs lên ngôi vô địch NBA

Wembanyama áp đảo trong cuộc đua MVP

Theo kết quả khảo sát do NBA công bố ngày 15/10, Victor Wembanyama nhận 23 trong tổng số 29 phiếu hợp lệ cho danh hiệu MVP mùa giải 2026–2027, tương đương 77%. Nikola Jokić của Denver Nuggets đứng thứ hai với 10% số phiếu.

Đáng chú ý, trung phong của San Antonio Spurs nhận toàn bộ 29 phiếu ở hạng mục cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất. Kết quả này cho thấy giới điều hành các đội bóng NBA đánh giá rất cao khả năng tác động đến trận đấu của Wembanyama ở cả hai đầu sân.

Victor Wembanyama trong trận giao hữu tiền mùa giải NBA giữa San Antonio Spurs và Phoenix Suns ngày 14/10/2026 (Ảnh: AP)

Ở tuổi 22, cầu thủ người Pháp đang trở thành trung tâm trong kế hoạch phát triển của Spurs. Không chỉ được dự đoán giành các danh hiệu cá nhân quan trọng, Wembanyama còn được 93% số phiếu lựa chọn là cầu thủ mà các tổng giám đốc muốn xây dựng đội bóng quanh nếu bắt đầu một thương hiệu mới từ thời điểm hiện tại. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử khảo sát ở hạng mục này.

Spurs được kỳ vọng cạnh tranh chức vô địch

Ở cuộc đua tập thể, San Antonio Spurs nhận 50% số phiếu dự đoán vô địch NBA mùa giải 2026–2027, nhỉnh hơn Oklahoma City Thunder với 43%. Nếu dự đoán trở thành hiện thực, Spurs sẽ giành chức vô địch NBA thứ sáu trong lịch sử đội bóng.

Tại miền Đông, New York Knicks được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất để giành quyền vào chung kết, với 60% số phiếu. Trong khi đó, Philadelphia 76ers được bình chọn là đội có những thương vụ chuyển nhượng tốt nhất mùa hè, sau khi bổ sung LeBron James và Jaylen Brown.

Khảo sát cũng ghi nhận Stephen Curry của Golden State Warriors tiếp tục được đánh giá là tay ném xuất sắc nhất NBA, với 97% số phiếu. Nikola Jokić dẫn đầu ở hạng mục chuyền bóng tốt nhất với 87%, còn Erik Spoelstra của Miami Heat được bình chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất với 43%.

Kết quả khảo sát không bảo đảm những dự đoán sẽ trở thành hiện thực, nhưng phản ánh kỳ vọng lớn của giới điều hành NBA trước mùa giải mới. Với Wembanyama làm đầu tàu, San Antonio Spurs đang được nhìn nhận như một thế lực có thể cạnh tranh danh hiệu ngay ở hiện tại, thay vì chỉ là đội bóng giàu tiềm năng trong tương lai.

Nguồn: AP