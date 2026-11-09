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Xã hội

Đêm hội Ẩm thực chay phường Đức Nhuận vận động 333 triệu đồng chăm lo an sinh

MINH NGỌC, TẤN PHA, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Với chủ đề “Đại đoàn kết – Lan tỏa yêu thương”, Đêm hội Ẩm thực chay và vận động Quỹ Xã hội lần thứ 3 năm 2026 do phường Đức Nhuận tổ chức đã vận động được 333 triệu đồng, góp phần chăm lo các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao học bổng, hỗ trợ người dân khó khăn

Tại đêm hội, từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố, Ban tổ chức trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2026-2027 cho 5 sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Phường Đức Nhuận cũng trao kinh phí sửa chữa 3 căn nhà Đại đoàn kết, tặng 17 thẻ bảo hiểm y tế và trợ cấp đột xuất cho 2 trường hợp.

Đêm hội ẩm thực chay phường Đức Nhuận vận động 333 triệu đồng chăm lo an sinh - Ảnh 1.

Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự đêm hội ẩm thực chay tại phường Đức Nhuận để chung tay hưởng ứng phong trào "Vì người nghèo"

Bên cạnh đó, từ nguồn vận động xã hội, địa phương trao tặng 10 góc học tập cho học sinh và 3 suất học bổng thuộc Chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Đêm hội ẩm thực chay phường Đức Nhuận vận động 333 triệu đồng chăm lo an sinh - Ảnh 2.

Người dân tham quan và thưởng thức tiệc buffet chay gây quỹ ủng hộ, lan tỏa tinh thần sẻ chia và yêu thương tại đêm hội

Lan tỏa tinh thần sẻ chia qua đêm hội ẩm thực chay

Sau lễ khai mạc, người tham dự cùng giao lưu văn nghệ, tham quan và thưởng thức tiệc buffet chay, tham gia chương trình rút thăm "Trao yêu thương – Nhận may mắn".

Đêm hội ẩm thực chay phường Đức Nhuận vận động 333 triệu đồng chăm lo an sinh - Ảnh 3.

Ban tổ chức trao tặng 10 "Góc học tập" cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đức Nhuận tại đêm hội an sinh xã hội năm 2026

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" và Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026. Tổng kinh phí 333 triệu đồng vận động từ đêm hội sẽ được sử dụng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại phường Đức Nhuận.

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