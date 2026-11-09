Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại phiên thảo luận sáng 9/11/2026 (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội nêu ý kiến: Tại Điều 112 Bộ luật Lao động, dự thảo luật quy định hằng năm người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 11 ngày, nay bổ sung thêm ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, nâng tổng số ngày nghỉ lên 12 ngày.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội đề nghị Quốc hội bổ sung vào luật quy định ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) hằng năm là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương. Hiện nay, đất nước đã có nhiều đổi mới, kinh tế xã hội phát triển, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là quan tâm đối với người có công.

Hướng đến ngày 27/7 hằng năm – Ngày Thương binh Liệt sĩ, công tác tuyên truyền, giáo dục được chủ động chú trọng. Các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương có nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, tổ chức tu sửa, thắp hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang và đài tưởng niệm liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Bản thân ông Hội là đại biểu hoạt động tại cơ sở, qua gặp gỡ, tiếp xúc với các gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và nhân dân nơi công tác, nhiều cử tri có nguyện vọng đề nghị Quốc hội bổ sung ngày 27/7 là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương.

Đại biểu tỉnh Nghệ An cho biết, nhiều ý kiến của cử tri và nhân dân cũng đề nghị người lao động được nghỉ vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. "Tại hội nghị thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm ngày 3 và ngày 4/10 vừa qua, cơ quan chủ trì soạn thảo và Bộ Nội vụ cũng đã báo cáo sẽ tiếp tục nghiên cứu nội dung này", đại biểu Nguyễn Sỹ Hội phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) đề xuất người lao động được nghỉ ngày 27/7 hưởng nguyên lương

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cho rằng, quan điểm của Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục theo đạo lý truyền thống của dân tộc.

Nêu ví dụ về hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cho biết: Trong những năm qua Quân đội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt không chỉ trong nước mà cả ở các nước bạn. Từ khi Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo ra sự lan tỏa rộng khắp, đáp ứng niềm mong mỏi của các gia đình, nhân dân và những đồng chí, đồng đội từng tham gia chiến đấu trên các chiến trường.

Qua theo dõi lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh, lễ an táng đã tạo ra hiệu ứng thiêng liêng, xúc động sâu sắc trong lòng người dân. "Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhân dân, học sinh, sinh viên, những người lao động tự do như người bán vé số, nhặt ve chai cũng đứng chờ đợi hàng giờ để được tiễn biệt các liệt sĩ về với đất mẹ", đại biểu Nguyễn Sỹ Hội phát biểu.

Dẫn chứng việc ý nghĩa này, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cho biết: Một người nông dân ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chở xuống TP. Hồ Chí Minh hơn 4.000 bông hoa cung tiến để nhân dân vẫy chào tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang.

"Khi có một chủ trương đúng, hợp lòng dân sẽ tạo ra động lực, khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do vậy, việc tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng và của cả hệ thống chính trị. Nếu Quốc hội đưa quy định Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm vào luật cho người lao động được nghỉ, mỗi cá nhân sẽ có thời gian thực hiện các hoạt động tri ân...", đại biểu Nguyễn Sỹ Hội phát biểu.

Nguồn: TTXVN