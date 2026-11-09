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Chính trị

Bảo đảm lộ trình mở rộng bao phủ BHXH phù hợp

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 9/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Quang cảnh phiên họp Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, sáng 6/11/2026 (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong ngày làm việc, Quốc hội thảo luận về các nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội gồm 3 điều, sửa đổi, hoàn thiện liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội và chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội.

Để đảm bảo có lộ trình mở rộng độ bao phủ của chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp, khả thi đối với nhóm đối tượng người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số, dự thảo Luật quy định theo hướng: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên trên cơ sở đề xuất của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ. Hiện nay, Đảng ủy Chính phủ đang nghiên cứu xây dựng Nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; nội dung này sẽ được Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo cùng các cơ quan nghiên cứu thể chế hóa cụ thể sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết mới.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm gồm 7 điều. Cụ thể, dự án Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động theo hướng chuyển thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ; chuyển nhiệm vụ thông báo lịch nghỉ lễ, tết hằng năm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thực hiện trước ngày 30/9 năm trước); đồng thời bổ sung nội dung mới về phát triển văn hóa, quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương (thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW).

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ, trong đó quy định cụ thể thẩm quyền hủy tài liệu lưu trữ hết giá trị đối với các cơ quan đã giải thể, phá sản hoặc chuyển đổi mô hình; bỏ “Chứng chỉ hành nghề lưu trữ” và lệ phí liên quan, thay bằng quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo chuyên môn (từ cao đẳng trở lên theo các ngành phù hợp) đối với nhân sự phụ trách kỹ thuật, nghiệp vụ dịch vụ lưu trữ.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới, dự án Luật chuyển nhiệm vụ công bố thông tin quốc gia về bình đẳng giới cho Bộ Nội vụ; quy định/thực hiện tiêu chí phân loại giới tính trong thống kê nhà nước cho Bộ Tài chính; chuyển thẩm quyền ban hành chiến lược, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động chữ thập đỏ, dự án Luật chuyển chức năng quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ từ Bộ Nội vụ sang Bộ Y tế.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm (Điều 5), dự án Luật bỏ giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thông báo hoạt động cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở trước khi hoạt động.

Nguồn: TTXVN

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