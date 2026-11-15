Đào tạo thế hệ lãnh đạo mới: Chìa khóa nâng tầm doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ dừng ở đội ngũ chuyên môn mà còn đặt ra bài toán xây dựng những nhà lãnh đạo có tầm nhìn, bản lĩnh và khả năng thích ứng. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Các chuyên gia, doanh nhân trao đổi về yêu cầu xây dựng đội ngũ lãnh đạo Việt Nam có năng lực thích ứng và tư duy toàn cầu

Tại tọa đàm “Tri thức toàn cầu - Câu chuyện Việt Nam” diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia, doanh nhân cùng trao đổi về những phẩm chất cần thiết của đội ngũ lãnh đạo trong kỷ nguyên mới.

Năng lực lãnh đạo cần được rèn luyện từ thực tiễn

Theo các chuyên gia, một nhà lãnh đạo xuất sắc không chỉ tạo ra sự thay đổi cho doanh nghiệp mà còn có thể góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và mang lại giá trị cho cộng đồng. Đặc biệt, năng lực lãnh đạo không hoàn toàn là yếu tố bẩm sinh mà có thể được bồi đắp thông qua học tập, trải nghiệm và quá trình điều hành thực tế.

Đại diện Trường Đại học Thủ Dầu Một, Viện Vovinam Toàn cầu và Viện Lãnh đạo Việt Nam công bố hợp tác đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp

Dịp này, Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với Viện Vovinam Toàn cầu và Viện Lãnh đạo Việt Nam công bố hợp tác đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp. Mô hình hướng đến phương thức đào tạo mở, kết nối chuyên gia, doanh nhân và những nhà quản lý giàu kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài nước.

Tôi thấy chương trình này rất hay, mô hình này gần với thế giới. Các lãnh đạo đã có vốn kiến thức, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm, những trường hợp thực tiễn có gần với thế giới hay không, hướng phát triển như thế nào. Nguyễn Cao Thiên Kim - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình cũng đặt trọng tâm vào việc hình thành tư duy và bản lĩnh của người đứng đầu. PGS.TS Lê Đình Hiếu - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Viện Lãnh đạo Việt Nam, nhấn mạnh ba yếu tố: trí tuệ sâu sắc để tiếp thu công nghệ, trái tim ấm áp gắn với niềm tự hào dân tộc và ý chí bền bỉ để vượt qua khó khăn.

Lãnh đạo Việt cần bản sắc và tư duy toàn cầu

Không chỉ trang bị kiến thức quản trị, việc đào tạo lãnh đạo thế hệ mới còn đặt ra yêu cầu phát triển năng lực trên nền tảng văn hóa và bản sắc Việt Nam. Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP. Hồ Chí Minh, sự gắn bó với căn tính Việt Nam cần được hun đúc ở mỗi người, dù đang sinh sống trong nước hay ở nước ngoài.

Đại diện Trường Đại học Thủ Dầu Một phát biểu về vai trò của liên kết giữa nhà trường, chuyên gia và doanh nghiệp trong đào tạo thế hệ lãnh đạo mới.

Ở góc độ hội nhập, Tiến sĩ Jenny Zapf - Giám đốc Chương trình Khởi nghiệp Giáo dục Đại học Pennsylvania, cho rằng lãnh đạo Việt Nam cần mạnh dạn thể hiện tiếng nói trên trường quốc tế, chuyển hóa những thành tựu trong nước thành giá trị có khả năng nhân rộng. Tư duy dẫn dắt bằng ý tưởng và tinh thần học hỏi liên tục là những yếu tố quan trọng để vươn ra toàn cầu.

Doanh nghiệp thành công nhưng cần phải có tấm lòng, biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Đó là cách mà chúng ta có những lãnh đạo toàn diện để có thể đi thật xa, đi thật nhanh, để có thể so mình với các doanh nghiệp từ các nước phát triển hơn. Doanh nhân Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Từ những trao đổi tại tọa đàm, yêu cầu đối với đội ngũ lãnh đạo Việt Nam không chỉ nằm ở khả năng điều hành doanh nghiệp, mà còn ở trách nhiệm với cộng đồng và năng lực thích ứng trước những biến động. Một thế hệ lãnh đạo có trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần học hỏi và bản sắc riêng sẽ góp phần giúp doanh nghiệp Việt chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó nâng cao vị thế quốc gia.