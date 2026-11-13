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Kinh tế

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh: Khu Công nghệ cao phải là một hệ sinh thái của doanh nghiệp

NGỌC DIỄM, TẤN LỘC, KIM NGỌC
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(HTV) - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu phát triển Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh thành hệ sinh thái doanh nghiệp, nơi ươm tạo và đưa các sản phẩm khoa học công nghệ ra thị trường.

Khu Công nghệ cao duy trì đà tăng trưởng, mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp

Tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã nghe báo cáo kết quả hoạt động, đồng thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy: Định vị Khu Công nghệ cao là hệ sinh thái ươm tạo doanh nghiệp - Ảnh 1.

Đại diện Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả hoạt động và kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, hạ tầng số tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang

Theo báo cáo, hai doanh nghiệp UAV mà Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã khảo sát là những đơn vị trưởng thành từ vườn ươm doanh nghiệp của Khu Công nghệ cao. Hiện khu có 115 dự án đang hoạt động ổn định. Giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao đạt 16,65 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 15,47 tỷ USD, tăng 5,9%; giá trị nhập khẩu đạt 12,38 tỷ USD, giảm 7,9%.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến các dự án thuê đất, tình trạng chậm đưa đất vào sử dụng, bảo đảm hạ tầng số và mục tiêu phủ sóng 5G đạt 80% trong năm 2026. Đại diện các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc phạm vi phụ trách.

Tháo gỡ vướng mắc, phát huy vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo

Ghi nhận các kiến nghị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá những vướng mắc cơ bản đều có hướng giải quyết, đồng thời giao Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành xử lý dứt điểm trước ngày 31/12/2026.

Đồng chí nhấn mạnh Khu Công nghệ cao cần được định vị là hệ sinh thái ươm tạo doanh nghiệp và sản phẩm khoa học công nghệ, là nơi các sản phẩm có thể phát triển, hoàn thiện và thương mại hóa. Đồng thời, cần xem đây là tài sản, dư địa phát triển quan trọng của Thành phố, nơi triển khai hiệu quả các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Bí thư Thành ủy: Định vị Khu Công nghệ cao là hệ sinh thái ươm tạo doanh nghiệp - Ảnh 2.
Bí thư Thành ủy: Định vị Khu Công nghệ cao là hệ sinh thái ươm tạo doanh nghiệp - Ảnh 3.

Toàn cảnh Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP) – nơi hiện có 115 dự án hoạt động ổn định với giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao đạt 16,65 tỷ USD

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao với các sở, ban, ngành; chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với các sở, ngành, cần xác định phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ quan trọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, gắn với đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ thông qua chỉ số KPI.

Bên cạnh đó, Thành phố cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.

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