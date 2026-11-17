Jang Hang-jun chia 2,6 tỷ won cho hàng trăm thành viên trong đoàn phim

Mới đây, ông Lee Dong-won - đạo diễn sản xuất chương trình "The Great Hang-jun" của đài SBS đã tiết lộ câu chuyện về khoản thưởng của bộ phim "Dưới bóng điện hạ". Theo Lee Dong-won, đạo diễn Jang Hang-jun cùng hai nhà sản xuất Jang Won-seok và Lim Eun-jeong đã góp lợi nhuận cá nhân. Khoản tiền này được dùng để thưởng cho các diễn viên phụ, diễn viên quần chúng và nhân viên đoàn phim.

Đạo diễn Jang Hang-jun cùng hai nhà sản xuất Jang Won-seok và Lim Eun-jeong trích 2,6 tỷ won thưởng cho hàng trăm diễn viên phụ và nhân viên đoàn phim (Ảnh: Showbox)



Tổng số tiền lên đến khoảng 2,6 tỷ won. Khoản thưởng được chia cho hàng trăm người. Mức thưởng căn cứ vào vai trò và mức độ đóng góp của từng thành viên. Đáng chú ý, đây là khoản tiền thưởng ngoài những thỏa thuận ban đầu.

Lee Dong-won cho biết ông thực sự xúc động khi nghe câu chuyện này. Ông đánh giá cao việc ê-kíp chia sẻ thành quả với những người đồng hành, đặc biệt khi khoản thưởng không nằm trong cam kết từ trước.

Nhiều phim "ăn khách" cũng từng có chính sách thưởng cho đoàn phim

Theo Lee Dong-won, không chỉ "Dưới bóng điện hạ", một số bộ phim đạt thành tích phòng vé khác cũng từng có chính sách thưởng bổ sung. Các khoản tiền này được trao cho các diễn viên và nhân viên tham gia sản xuất.

Nhắc đến thành công của bộ phim, ông cho rằng sự hợp tác giữa những người tốt sẽ mang lại kết quả tích cực. Ông tin rằng việc những người từng làm việc cùng nhau tiếp tục đồng hành có thể tạo nên thành công.

"Dưới bóng điện hạ" hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phim "ăn khách" nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc (Ảnh: Showbox)

Ra mắt vào tháng 2, "Dưới bóng điện hạ" thu hút 16,93 triệu người xem tại rạp. Tác phẩm hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phim "ăn khách" nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc.

Nguồn tin: Dispatch